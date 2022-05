Debuut VVD-Kamerlid wekt woede: ouders toeslagenaffaire lopen weg bij debat

Ruud Verkuijlen (VVD) en Lilian Marijnissen (SP) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen van ouders die zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Tijdens het toch al gevoelige debat hield Verkuijlen zijn zogenoemde maiden speech, zijn eerste optreden in de plenaire zaal. Daarbij wordt de ongeschreven regel gehanteerd dat Kamerleden niet worden geïnterrumpeerd of dat er vragen aan hen worden gesteld. Bij SP en GroenLinks schoot dat in het verkeerde keelgat. “Meneer Verkuijlen kan het niet helpen, maar zijn VVD was verantwoordelijk voor dit schandaal en nu kunnen we de VVD niet bevragen,” klaagde Lilian Marijnissen (SP).

Verkuijlen deed daarna alsnog het woord, maar als gevolg daarvan verlieten door de toeslagenaffaire getroffen ouders de zaal, terwijl ze de uren ervoor het debat nauwgezet en soms geëmotioneerd hadden gevolgd. Na het optreden van de VVD keerden ze terug.

Caroline van der Plas (BBB) zei zich te schamen. “Ik schaam me echt hartstikke dood nu even. Wat er hier gebeurt. Ik bied mijn excuses aan voor wat er hier gebeurt. We staan er niet fraai op vandaag.”

Lege publieke tribune

Marijnissen haalde nog uit naar de VVD vanwege de keuze Verkuijlen juist donderdag te laten debuteren. “Ik constateer dat de bankjes bij de VVD vol zitten, maar de publieke tribune leeg. Ik vraag mij af of de heer Verkuijlen denkt te hebben bijgedragen aan het herstel van vertrouwen met dit optreden vandaag.”

Overigens had Verkuijlen er nog voor kunnen kiezen toch vragen en opmerkingen te beantwoorden. Sigrid Kaag deed dat bijvoorbeeld in april vorig jaar, bij haar debuut als Kamerlid, tijdens de slepende formatie. Maar Verkuijlen zei toch vast te willen houden aan ‘de traditie’ ongestoord zijn verhaal te doen.

Verkuijlen bood later zijn excuses aan dat daarvoor had gekozen. Hij bood alsnog aan vragen te beantwoorden van andere Kamerleden, die gingen op dat aanbod in. De VVD’er sprak van een ‘inschattingsfout’ om geen onderbrekingen en vragen toe te staan. “Ik had dat beter anders kunnen doen.”

Hij richtte zich ook tot de ouders op de tribune. “Mijn betrokkenheid bij u en dat moet u van mij aannemen, is echt groot,” zei hij tegen de gedupeerden.

Gedupeerden van de toeslagenaffaire op de publieke tribune tijdens het debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP