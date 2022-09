Debat over de Miljoenennota: Baudet het woord ontnomen, kabinet verlaat vergaderzaal

Thierry Baudet (FvD) nadat het voltallige kabinet de plenaire zaal had verlaten. Beeld ANP

Voor het eerst in tijden heeft een Kamer­voorzitter een Kamerlid het woord ontnomen. FvD-leider Thierry Baudet mag zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen niet meer afmaken, nadat hij woensdagavond had geïnsinueerd dat minister Sigrid Kaag van Finan­ciën heeft gestudeerd aan een universiteit waar spionnen worden gerekruteerd.

Volgens de voorman van Forum voor Democratie heeft Kaag aan een ‘spy college’ gestudeerd. Kaag ­studeerde aan het St Antony’s College in ­Oxford. Volgens Baudet ‘weet iedereen’ dat de Britse ­geheime diensten daar spionnen rekruteerden. Het voltallige kabinet vertrok daarop uit de zaal en Bergkamp legde het debat stil. Na een kwartier keerde alleen premier Mark Rutte terug. Hij stelde dat Baudet een ‘grens over is gegaan’.

De druppel

Rutte: “Op het moment dat een van de ministers wordt verweten wat haar zojuist werd ­verweten, dan zijn we een grens overgegaan. Ik begrijp ook dat zonder onze aanwezigheid dit debat niet verder kan gaan. Vandaar dat we hebben besloten dat ik hier weer zal gaan zitten.”

Bergkamp eiste daarop dat Baudet zijn woorden terugnam. Dat weigerde hij. “Hoe kan iemand hier aanstoot aan nemen? Het is absurd wat hier gebeurt. Ik kan nog wel meer universiteiten noemen waar gerekruteerd werd. Harvard bijvoorbeeld! Ik sta er 1000 procent achter.”

Bergkamp ontnam hem toen het woord. “Ik betreur het zeer, maar u mag niet meer meedoen aan de beraadslaging vanavond. Er is een druppel voor alles, en dit is zo’n druppel.”

Slag om de schijnwerper

Lange tijd had Bergkamp wel de regie over het debat, nadat ze eerder kritiek had gekregen ­omdat ze niet streng genoeg was en niet of te laat ingreep bij beledigingen aan het adres van Kamerleden. Eerder op de dag trok ze vanaf het begin de teugels aan en raakte haar rug de leuning van haar zetel nauwelijks. Bij vrijwel elke interruptie rustten haar vingers op haar microfoon, klaar om een te breedsprakig Kamerlid ­direct af te kappen. “Lange betogen horen thuis in uw eigen termijn,” drukte ze Kamerleden op het hart.

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn immers ook een slag om de schijn­werper. Maar wat deze avond gebeurde, is niet eerder voorgekomen. Dat ‘vak K’, zoals het vak met alle bewindslieden van het kabinet wordt genoemd, helemaal leegliep, is een unicum. Het is met afstand de hardste clash op dag één van de politieke beschouwingen.

Op de vraag of Baudet denkt dat Kaag dan ook zelf is gerekruteerd als spion zei hij tijdens de schorsing van het debat tegen deze krant: “Dat zeg ik toch niet. Het is gewoon leuk om te weten waar ze heeft gestudeerd.”