De zus van Jesse en Wopkes Liselot: waarom het nu familieleden van lijsttrekkers regent

Van links naar rechts Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP) Jesse Klaver (GroenLinks) en Sigrid Kaag (D66) voorafgaand aan het RTL Verkiezingsdebat. Beeld ANP/Bart Maat

Opeens was daar de zus van Jesse Klaver. De GroenLinks-leider had met haar gebeld, omdat ze als arts in een ziekenhuis werkt en Klaver wist dat hij moest reageren op de stelling dat de gewone zorg weer voorrang moet krijgen, ook als dat betekent dat meer mensen aan corona sterven. Hij maakte geen keus vóór of tegen. Van zijn zus hoorde Klaver dat ‘jullie in Den Haag’ over bijna alles gaan, ‘maar niet hierover’.

Op twitter verscheen direct de parodieaccount van ‘Jessa Klaver’, @dezusvanjesse. Maar zijn zus is niet het eerste familielid van Klaver dat opduikt op het politieke toneel. Eerder haalde hij zijn drie zoons al aan en vertelde dat zijn broertjes en zusjes bij sollicitaties merken dat zij een Marokkaanse achternaam hebben en Klaver niet.

Maar over die broers en zussen ontstond gisteren wat rumoer op sociale media. In een filmpje van Powned uit 2017, antwoordde Klaver op de vraag ‘heb je eigenlijk een broer?’ toch zonder enige aarzeling dat hij enig kind was? Toverde Klaver nu broers en zussen uit de hoge hoed? Bestáán zij wel?

Halfbroertjes en -zusjes

Jawel. Maar het zijn vier halfbroertjes en -zusjes, waarmee hij jarenlang geen contact had. Klaver werd opgevoed door zijn moeder en haar ouders. Klavers vader was niet in beeld. Na de plotselinge dood van zijn moeder – midden in de formatie van 2017 – kreeg Klaver weer contact met zijn vader. Zo kwam ook de rest van diens familie in zijn leven. Openhartig is hij daar nog altijd niet over, maar campagnetijd maakt de tong blijkbaar losser.

Praten over de familie is een bekende debattechniek, zegt Roderik van Grieken van het Debatinstituut. “Zo laten de lijsttrekkers zien dat ze niet alleen als politicus, maar ook als mens spreken.” Het voorbeeld van Klaver ‘werkte goed’, vindt Van Grieken, omdat bijna alle lijsttrekkers dezelfde boodschap hadden, maar die bij Klaver nog werd ‘geïllustreerd’ door iemand uit de zorg zelf. Wat dan niet helpt is als twitteraars vervolgens, zoals bij Klaver, op het filmpje stuiten waarin Klaver claimt enig kind te zijn en hij onterecht wordt weggezet als jokkebrok. Van Grieken: “Niet iedereen neemt de moeite om uit te zoeken hoe dat zit.”

Moederkaart

Klaver is niet de enige politicus die zijn familie erbij haalt. Zo trok Sigrid Kaag als moeder van vier nadrukkelijk de moederkaart. “Ik ben de enige hier met vier kinderen die via het zoomapparaat studeren, die geen baantjes kunnen krijgen, die niet meer rond kunnen komen en die net als hun leeftijdsgenoten zitten met klachten van depressie,” zo gooide ze CDA’er Wopke Hoekstra voor de voeten.



Dat deed ze erg goed, vindt Van Grieken. “Juist omdat dit niet uit de voorbereide tekst kwam, maar in een reactie. Dan komt het sterker en spontaner over.” Het maakt haar verhaal herkenbaar voor de mensen thuis die hun studerende kinderen óók voortdurend naar een scherm zien turen.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met haar jongste dochter Inas, één van haar vier kinderen, tijdens Prinsjesdag 2018. Beeld ANP

Liselot

Hoekstra had daarop kunnen reageren door te zeggen dat zijn kinderen – dat zijn er eveneens vier – weliswaar jonger zijn, maar dat het bij hem thuis ook niet makkelijk was dat de basisscholen dicht waren, zegt Van Grieken. “Daar moet je wel mee oppassen, want je kunt ook te snel in de verdediging worden geduwd.”

Wel had Hoekstra het op zijn beurt ‘uit eigen ervaring’ over het belang van goede zorg (één van zijn kinderen was ernstig ziek). In het begin van zijn lijsttrekkerschap haalde hij bovendien zo’n beetje om de zin zijn verloofde én huisarts Liselot aan. Zó vaak, dat er veel over werd gegrapt. “Het kan heel krachtig zijn en dan is de verleiding groot om het vaker te doen,” zegt Van Grieken. “Maar als de kiezer het gaat herkennen, moet je gaan variëren.” En warempel: Hoekstra noemde Liselot bij het RTL-debat niet één keer.

Minister Wopke Hoekstra van Financien en zijn partner Liselot passeren tijdens Prinsjesdag 2018 schoolkinderen langs de route van de Glazen Koets. Beeld ANP/Bart Maat