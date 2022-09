De zorg zal moeten kiezen tussen kwaliteit en kwantiteit: een zesje is ook goed

In de Sarco kunnen wilsbekwame mensen zelf euthanasie uitvoeren, waardoor de druk op de zorg wat afneemt. Beeld sarco

De Sarco, dat lijkt trendwatcher Adjiedj Bakas (‘80 procent van mijn voorspellingen komt uit’) wel wat. Het is een soort 3D-geprinte capsule waarin mensen met een doodswens kunnen plaatsnemen voor hun doe-het-zelfeuthanasie, waardoor de druk op de zorg wat afneemt.

Na het indrukken van een knop stroomt er stikstofgas de capsule in en daalt het zuurstofgehalte. Het zou binnen een minuut moeten leiden tot bewusteloosheid en kort daarop tot een pijnloze dood. “Ik wil te zijner tijd zelf dolgraag in een Sarco plaatsnemen,” aldus Bakas (58), die een uitgebreid medisch dossier heeft. Hij had al twee hersenbloedingen, prostaatkanker en een tumor in zijn rug.

Het apparaat is tot dusverre nergens toegestaan, maar volgens Bakas zou het een oplossing zijn voor wilsbekwame mensen met een doodswens. “Veel mensen willen gewoon geen zorg meer, ze willen niet vervuild en hulpbehoevend door het leven. Maak euthanasie voor die mensen makkelijker.”

In zijn recente boek De toekomst van de zorg; trends voor een vergrijzende samenleving richt Bakas zich op een van de grote thema’s voor de komende jaren. Rond 2040 bereikt de vergrijzing in Nederland haar hoogtepunt, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Dan is 1 op de 4 Nederlanders 65 jaar of ouder, nu is dat nog 1 op de 6. Als er geen behandeling komt, heeft dan 1 op de 8 werkende Nederlanders een demente ouder; nu 1 op de 33.

Onbetaalbaar

Alle onderzoekers zijn het erover eens dat het huidige systeem niet toekomstbestendig is. Het is de conclusie van bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland, het Sociaal Cultureel Planbureau en de accountants van EY. Zonder koerswijziging wordt de zorg onbetaalbaar en ontstaat een enorm personeelstekort.

Een voorname oorzaak voor de problemen is dat betere zorg vaak leidt tot een grotere zorgvraag. Immers: mensen die door betere medische voorzieningen langer leven, hebben uiteindelijk meer zorg nodig. Een kankerpatiënt die op z’n 60ste níét overlijdt, wordt op z’n 76ste bijvoorbeeld wel dement, en heeft een nieuwe heup nodig.

Behalve een lagere drempel voor mensen die het leven achter zich willen laten, ziet Bakas nog meer mogelijkheden om het systeem intact te houden. Een greep: een fiscaal gunstiger regeling om voltijd te werken, zodat minder zorgmedewerkers in deeltijd opereren; de inzet van gezichtsherkenningssoftware om de administratiedruk te verlagen; meer inzet van mensen zonder opleiding voor niet-medische zorgtaken. “Chronisch zieke mensen hebben vaak vooral behoefte aan iemand die lief voor ze is, ze een aai over de bol geeft. Dat gaat prima zonder diploma.”

Mantelzorg

Tot een soortgelijke conclusie komt Rob Leensen van accountantsbureau EY, al formuleert hij het iets anders. Leensen is coauteur van de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. “In Duitsland is het veel normaler dat kinderen hun zieke ouders in huis nemen en verzorgen. Die mantelzorg scheelt veel thuis- en verpleeghuiszorg. Dat gebeurt in Nederland nu niet of nauwelijks, maar kan natuurlijk wel een oplossing zijn voor de toekomst.”

Op de vraag hoe de zorg toekomstbestendig kan worden, heeft Leensen een duidelijk antwoord. “Of de zorgvraag moet omlaag, of de kwaliteit van de zorg.”

Eerst de daling van de zorgvraag. Dat betekent: minder toestroom naar de arts of de psycholoog. Om dat te bewerkstelligen, moeten artsen en psychologen vaker ‘nee’ verkopen. Voor een 79-jarige met een broze gezondheid haalt de arts simpelweg niet meer alles uit de kast omdat de schaarse middelen worden besteed aan mensen met een betere prognose. Ook ziektepreventie kan meer mensen weghouden uit de spreek- en behandelkamers. “Maar daarop zet Nederland maar mondjesmaat in,” aldus Leensen. “Er zijn geen financiële prikkels voor.”

Wachtlijst

Daling van de kwaliteit kan de zorg eveneens toekomstbestendiger maken. “Een verpleeghuis dat bijvoorbeeld honderd mensen opneemt en het rapportcijfer 8 krijgt voor de zorgkwaliteit, kan er ook voor kiezen om 140 ouderen te verzorgen met het rapportcijfer 6,” zegt Leensen. “Dan worden ouderen bijvoorbeeld minder vaak gedoucht en is er minder toezicht, maar zo voorkom je een wachtlijst van 40 mensen die thuis nauwelijks te handhaven zijn.”

Het probleem daarbij lijkt wel dat ‘de maatschappij’ een lagere zorgkwaliteit maar moeilijk accepteert. Talloze onderzoeken uit de gedragseconomie hebben aangetoond dat mensen de treurnis van verlies zwaarder opvatten dan de vreugde van een onverwachte gift. Minder goede zorg zal op individueel niveau vermoedelijk als verlies voelen, terwijl er op maatschappelijk niveau meer zorg voor meer mensen tegenover staat.

Bovendien lijkt het zorgstelsel ook te lijden aan ‘democratische gijzeling’: een politieke partij die voorstelt om de zorg te versoberen, lijkt weinig kans te maken bij de verkiezingen. “En als zo’n veranderingspartij dan toch aan de macht komt, is het moeilijk om binnen vier jaar fundamentele wijzigingen in het stelsel door te voeren,” aldus Leensen. “Maar we zullen uiteindelijk wel moeten.”