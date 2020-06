De zomer doet een stapje terug, veel buien verwacht

De paraplu is de komende dagen nodig. Beeld ANP

Dat stellen de weerdeskundigen van Weerplaza.

Het belooft de komende tijd een natte boel te worden. Woensdagochtend is het met name in het zuiden nog lange tijd nat, maar ook elders kan er een spat regen vallen. In de middag zal het een graad of 20 worden en wordt het van het westen uit vaker droog. In het zuidoosten kan dan nog wel een stevige bui vallen.

De rest van de week ziet er ook tamelijk nattig uit. Vooral ten noorden van de grote rivieren trekken met enige regelmatig buien voorbij. In het zuiden is de kans op buien kleiner. Vrijdag begint nog wel prima met wat zon en weinig wind, maar ook dan kan de regen roet in het eten gooien. Het weekend laat nu en dan regen zien op zaterdag. Zondag ziet er nog wel aardig uit, ook dan komen er buien voor, maar in de loop van de dag blijft het vrijwel droog.

Het vooruitzicht volgende week laat licht wisselvallig zomerweer zien. Er zijn zonnige perioden en vooral in de middag ook veel stapelwolken met kans op een bui. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.