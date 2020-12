De winter begint, maar het lijkt meer op herfst

Het lijkt de komende dagen meer op herfst- dan winterweer. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Maandag is, zoals elke 21 december, de kortste dag van het jaar met slechts 7,5 uur licht. Goed nieuws is dat daarna de dagen weer ietsje langer worden.

In elk geval zal het maandag bewolkt en donker zijn, met een maximum van tien graden. Vanaf de middag zal het ook in de omgeving van Amsterdam regenen. Normaal gesproken is het rond het begin van de astronomische winter een stuk kouder, bijvoorbeeld 6 graden.

Witte Kerst

Tijdens de kerstdagen wordt het tussen de 5 en 7 graden. Er is kans op vorst in de nacht. Hagel of natte sneeuw is niet uitgesloten, maar een witte kerst lijkt niet in het verschiet te liggen.