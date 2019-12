De vraag is of Rutte wel tot het uiterste wil gaan na Urgenda-uitspraak

Ook de hoogste rechter oordeelt: al volgend jaar moet Nederland veel minder broeikasgassen uitstoten. Maar of het kabinet hieraan gaat voldoen, is maar zeer de vraag.

Maandag sluit de Hemwegcentrale dan echt. Zaterdag al gaan in de Amsterdamse kolencentrale de laatste restjes steenkool in rook op, waarna de ketels nog twee dagen worden schoongebrand met aardgas.

Het is een mooie symboliek: de laatste kooltjes gaan op het vuur precies één dag nadat de overwinning in de klimaatzaak van Urgenda definitief was geworden. Het is deze klimaatzaak die het kabinet ertoe bracht de Hemwegcentrale te sluiten. Dat kost wel een lieve duit, zo bleek vrijdag – omdat de kolencentrale nog jaren mee kon, krijgt eigenaar Vattenfall 52,5 miljoen euro compensatie.

25 procent

De Hoge Raad gaf Urgenda vrijdag wederom gelijk. De staat moet zijn burgers beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering en moet daarom al volgend jaar de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terugdringen ten opzichte van 1990. Maar of het kabinet dat gaat halen?

Dit jaar kwam Nederland nog maar tot 15 procent. Al eind volgend jaar uitkomen op een kwart vergt een verwoede eindsprint. Door onder meer het sluiten van de Hemweg­centrale leek het doel even in zicht. Na ramingen in november werd 23 procent minder uitstoot haalbaar geacht. Een bijstelling vorige week was als een koude douche: bij nader inzien wordt het hooguit 21 procent.

Het kabinet houdt vol dat de uitspraak van vrijdag geen verschil maakt. Dat het kabinet naar de Hoge Raad stapte, was een principekwestie: bemoeit de rechter zich niet te veel met politiek? Minister Wiebes was en blijft op zoek naar klimaatmaat­regelen om de 25 procent te halen.

Alle beetjes helpen

Dat kan nog steeds, zegt Urgenda. De vrijdag als een popster toegejuichte voorzitter Marjan Minnesma heeft vijftig maatregelen opgesteld waarmee Nederland snel minder broeikasgassen kan uitstoten – de veestapel verkleinen bijvoorbeeld, of 100.000 woningen energieneutraal maken. Alle beetjes helpen, zoals de bandenspanning op peil houden.

Met vijftig maatregelen en het sluiten van een extra kolencentrale zijn we er, volgens Minnesma. Dertig maatregelen en twee kolencentrales mag ook. En dat alles onder het Urgendamotto: het kan als je het wilt.

Maar premier Mark Rutte hield zich vrijdag op de vlakte en wilde niet ingaan op de vraag of het kabinet tot het uiterste wil gaan om de 25 procent te halen. Al eerder zei het kabinet te vrezen voor het draagvlak van klimaatmaatregelen als die diep ingrijpen in het dagelijks leven. En uit de miljoenencompensatie voor de Hemwegcentrale blijkt meteen dat daarmee groot geld gemoeid is.