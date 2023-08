‘De vervuiler betaalt’ gaat ook gelden voor mensen met veel zonnepanelen

Beeld Jeffrey Groeneweg

Wat gaat Vandebron precies doen?

Het gaat zijn zeventigduizend klanten met zonnepanelen geld vragen voor het terugleveren aan het elektriciteitsnet, want het kost het bedrijf veel geld, ongeveer 1 miljoen euro per maand, om het overschot aan zonnestroom te verwerken.

Op mooie zonnige dagen is elektriciteit tussen 10 uur en 15 uur bijna niets waard. Er wordt in Nederland dan zoveel groene stroom door zonnepanelen opgewekt dat de stroom op de energiemarkt slechts een paar cent kost of zelfs een negatieve prijs krijgt. Het kost energiebedrijven handenvol geld om al die zonnestroom weer door te verkopen.

Die 1 miljoen euro per maand wordt betaald door alle klanten, of ze nu wel of geen zonnepanelen hebben. En dat is niet eerlijk, vindt Vandebron, voor de 60 procent van de klanten die geen zonnepanelen hebben. Daarom gaan de mensen die het stroomoverschot veroorzaken er meer voor betalen. Het klinkt gek bij groene stroom, maar de heffing is eigenlijk het aloude principe ‘de vervuiler betaalt’.

Hoeveel gaan klanten van Vandebron betalen?

Dat hangt af van de hoeveelheid stroom die de klant teruglevert. Wie tot 1000 kWh per jaar teruglevert, betaalt 4 euro per maand. En wie meer dan 5000 kWh teruglevert, betaalt 48 euro per maand. Gemiddeld gaat het om 10 tot 20 euro per maand. Dus wie minder teruglevert, betaalt ook minder. Probeer dus zelf de meeste stroom te verbruiken als de zon schijnt, vraagt Vandebron zijn klanten.

Hoe reageren de klanten van Vandebron erop?

“Een groot deel van de klanten heeft er begrip voor. Anderen begrijpen het iets minder,” zegt financieel directeur Kim Verdouw van Vandebron.

Daalt de energierekening van klanten zonder zonnepanelen?

De kosten die VandeBron nu maakt om de overtollige zonnestroom kwijt te kunnen (1 miljoen euro per maand dus), zitten nu in de kWh-prijs die voor iedereen geldt. Als de tarieven en het verbruik niet veranderen, zal de klant zonder zonnepanelen de energierekening iets zien dalen.

Gaan andere bedrijven dit ook doen?

De grote drie – Vattenfall, Eneco en Essent – vooralsnog niet. Wel kijken ze naar ‘scenario’s’ om de kosten ‘eerlijker te verdelen’ zonder dat de animo voor zonnepanelen afneemt. Alle bedrijven hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar de terugleververgoeding voor stroom die na het salderen overblijft, al teruggeschroefd naar een paar cent per kWh.

Dat klinkt of er toch iets in het vat zit.

Ja, de energiebedrijven zien de kosten voor de zonnestroom op zonnige dagen oplopen en zullen daar iets mee moeten. Vandebron zegt dat de kosten afgelopen jaar zijn verdubbeld. Bij Vandebron heeft 40 procent van de klanten zonnepanelen, bij andere bedrijven is dat iets minder, maar ook daar lopen de kosten op. Vattenfall studeert op verschillende tarieven gedurende de dag zodat iedereen wordt geprikkeld om stroom te verbruiken als er veel zonnestroom is.

Kan ik als klant bij Vandebron niet beter een thuisbatterij aanschaffen?

Zou kunnen, maar de prijs daarvan is nog zo hoog dat het de vraag is of die oplossing financieel zin heeft.

Als de salderingsregeling ook nog wordt afgeschaft, lonen zonnepanelen dan nog wel?

Als de Eerste Kamer instemt, wordt de salderingsregeling inderdaad vanaf 2025 afgebouwd. Geleverde en gekochte stroom worden dan op de jaarrekening niet meer geheel tegen elkaar weggestreept. In 2025 mag dat nog maar voor 64 procent, en in 2031 helemaal niet meer. Wie zonnepanelen heeft, krijgt zo een prikkel om de zelf opgewekte stroom vooral te gebruiken als de zon schijnt. Wassen, drogen en de auto laden als het zonnig is. Klimaatminister Rob Jetten zegt dat de terugverdientijd van een zonnepaneleninstallatie rond de zeven jaar uitkomt.

Zijn klanten van Vandebron dan dubbel de sigaar?

Het bedrijf zegt zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd, opnieuw naar de tarieven te zullen kijken. Misschien is het effect wel dat Nederlanders met zonnepanelen massaal stroom gaan gebruiken als de zon schijnt om zo de energienota te drukken. Dan dalen de kosten om de overtollige groene stroom kwijt te raken. “Als de kosten dalen, zullen we ook de terugleververgoeding verminderen,” belooft Verdouw.

