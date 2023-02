De vele gezichten van JA21-lijsttrekker Annabel Nanninga

Annabel Nanninga. Beeld Manon van der Zwaal/Lumen

Vanaf het spreekgestoelte in de Amsterdamse gemeenteraad wilde Annabel Nanninga (45) het de ambtenaren vorige week graag nog even meegeven – en vooral de mannen van de vuilnisophaal, de brandweer en de politie: wat er door het gemeentebestuur ook over ze wordt gezegd, ze zijn níét racistisch. Ook niet als ze een witte man zijn.

Nanninga in haar element. “Over die verschrikkelijke diversiteitstrainingen en de dingen die je niet meer mag zeggen op de werkvloer.” Woke bezigheidstherapie. “Mensen, doe er niet aan mee! Je bent niet intrinsiek fout. Er is geen erfzonde.”

In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten – en in de slipstream daarvan voor de Eerste Kamer. Nanninga is lijsttrekker voor JA21, ontstaan nadat ze zich in november 2020 samen met politieke handelsreiziger Joost Eerdmans van Forum voor Democratie (FvD) had afgesplitst, ziek van het antisemitisme en racisme dat die partij overspoelde. Een keurig alternatief op rechts, vinden Nanninga en Eerdmans, die nadrukkelijk bij de VVD hengelen naar een plek in het centrum van de macht.

Grote mond

Nanninga bezet inmiddels zetels op drie plekken tegelijk: de gemeenteraad van Amsterdam, de Provinciale Staten van Noord-Holland in Haarlem en de senaat in Den Haag. Deeltijdfuncties die bij elkaar opgeteld meer dan een fulltime baan opleveren, met dito salaris: een kleine 6500 euro bruto per maand, exclusief onkostenvergoedingen en toelagen. Een unicum in de Nederlandse politiek.

En dat terwijl Nanninga niet eens in de politiek verzeild was geraakt als het aan de partijstrategen van Forum voor Democratie (FvD) had gelegen. Zij hadden in 2018 liever de conservatieve CDA’er Diederik Boomsma als lijsttrekker in Amsterdam gehad. Maar die wilde niet. En toen kwam Thierry Baudet met Nanninga op de proppen.

“Beggars can’t be choosers,” zegt Henk Otten, destijds bestuurslid van FvD. Baudet had bedacht dat het wel handig was om een vrouw voor te dragen, nadat hij zich in zakenblad Quote voor de zoveelste keer had vergaloppeerd aan vrouwonvriendelijke uitspraken.

Nanninga, op het punt eindelijk die ‘onleefbare kutstad’ te verlaten, liet zich overtuigen door het argument dat ze het zelf maar eens moest proberen als ze altijd zo’n grote mond had op Twitter en in haar stukken voor rechtse websites als The Post Online.

In Amsterdam zat een gat op rechts, zegt voormalig FvD’er Jeroen de Vries. Daarvoor leek ze de ideale kandidaat: een PVV-achtig type, volks en goedgebekt. “Uiteindelijk ben ik een idealist,” zei Nanninga tegen RTL. “Ik denk dat Thierry dat heel goed aanvoelde.” 4,5 ton sloeg het FvD stuk in Amsterdam, waaronder zo’n drieduizend euro kleedgeld voor de lijsttrekker. Het leverde drie zetels op, 1,5 ton per stuk. “Een dramatische campagne,” aldus Otten. Maar ook het begin van de politieke carrière van Nanninga.

Liever in de bibliotheek

De zelfbenoemde ‘vrijheidsfundamentalist’ werd in 1977 geboren in de Dapperbuurt, in de jaren van verloedering en stadsvernieuwing, van junks en krakers. De jaren ook dat tal van migranten zich in de buurt vestigden. Nanninga woont er nog steeds.

Ze is de dochter van een kunstenaar en een tbs-psycholoog. “Keurige VPRO-mensen,” aldus Nanninga. Zelf was ze op het Barlaeus Gymnasium ‘een linksig’ meisje, zei ze in 2016 tegen Het Parool. Ze stemde zelfs een keer GroenLinks. “Ik geloofde dat we met zijn allen heel leuk multicultureel konden ­samenleven. Misschien is de reden dat ik me druk maak dat ik er eigenlijk nog steeds in geloof.”

Een ‘lief, schattig en stil’ kind, herinnert wiskundeleraar Rudi Wesselius zich, die haar kende van het muziektheater dat hij op de school organiseerde. “Een observant. Ze keek altijd om zich heen, maar bemoeide zich weinig met andere leerlingen.”

In de vierde klas moest ze weg, omdat ze liever in de openbare bibliotheek encyclopedieën en Engelse gedichten zat te lezen dan dat ze naar school ging. Het waren jaren van sappelen met baantjes in de horeca en als dierenartsassistent. Op haar negentiende werd ze voor het eerst moeder.

Na de moord op Theo van Gogh in 2004 kwam de omslag in haar denken, zegt ze zelf. Het geloof in linkse oplossingen verdween. Vier jaar later raakte ze aan het schrijven. Eerst voor een website over ouders en kinderen, maar al snel ook voor sites als GeenStijl en The Post Online. Schoppen tegen ‘de generatie van ’69’, waar haar ouders toe behoorden. Zo rolde ze het meningencircus in, waar ze haar pijlen eerst richtte op kwakzalverij, en zich steeds scherper uitsprak over de islam, over migratie en wat er allemaal mis is met het moderne feminisme.

In 2014 muntte ze de term ‘dobberneger’ voor bootvluchtelingen in de Middellandse Zee en maakte ze extreem harde grappen over de Dodenherdenking, soms rechtstreeks uit shows van cabaretier Hans Teeuwen: ‘Mein Kampf, je leest 6 bladzijden en hebt meteen zin om Joden te vergassen’. Reviaanse ironie, aldus Nanninga zelf. Maar wie las er nog Van het Reve? Tegen Het Parool zei ze in 2016: “Van mij mag je de Holocaust best ontkennen. En als jij echt gelooft dat negers dommer en luier zijn dan witte mensen, waarom zou je dat niet mogen zeggen?”

‘Doof voor advies’

Spijt? “Spijt is een zinloze emotie,” zei Nanninga vorig weekend in De Telegraaf. Maar de allerscherpste retorische randjes zijn er wel vanaf, nu ze geen polemist meer is maar politicus is geworden en zelf haar plek opeist in het politieke establishment.

De afgelopen jaren was haar rol in de Provinciale Staten niet opvallend. In de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, koos premier Mark Rutte in de meeste gevallen voor links om meerderheden te halen en kwam JA21 er ondanks zijn zeven zetels (formeel Fractie-Nanninga) nauwelijks aan te pas.

Als Nanninga in de Amsterdamse gemeenteraad opvalt, gaat het om onderwerpen waar ze het ‘linkse circus’ wat ‘rechtse realiteit’ wil bijbrengen. Zo vroeg ze om harder optreden tegen krakers en diende ze voorstellen in om geen excuses aan te bieden voor het slavernijverleden of het boerkaverbod te handhaven.

Waar de een spreekt over ‘een kil viswijf’, doof voor advies, spreken anderen met opvallend veel warmte over haar, ook als zij haar standpunten niet zijn toegedaan. Een ‘gezellebel’ met wie je fijn de kroeg in kunt duiken. Tegendraads en voor alles: een radicale atheïst met een hekel aan zweverigheid. Iemand die niet te beroerd was om een homoseksuele asielzoeker in huis te nemen omdat die werd gediscrimineerd in het opvangcentrum. Of op te roepen om bij schoenmaker Hillies om de hoek spullen in te leveren voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië.

“Een zorgzame vrouw,” zegt vriend Geerten Waling. “Stevig op het wegdek qua karakter en met een goed gevoel voor humor.”

Tegen Het Parool zei ze: “Ik vind dat vriendelijkheid enorm wordt overschat. Ik weet ook wel dat ik makkelijker iets gedaan krijg als ik het aardig vraag, maar ik vind het ­belangrijk om daar te drukken waar het pijn doet. Zeggen ze: het kan toch wel wat rustiger? Ja, dat kan, alleen bereik je niet zoveel met beleefd zijn.”

Uil van Minerva

Nadat HP/De Tijd in april 2020 had onthuld hoe in de jongerenafdeling van FvD appjes van onversneden antisemitische en fascistische snit rondgingen, was Nanninga de enige in de partij die ‘een morele positie’ heeft ingenomen, zegt Chris Aalberts, schrijver van een boek over Baudet. Ze zat ook niet te wachten op de uil van Minerva en de boreale vergezichten van Baudet, maar wilde praktische politiek bedrijven voor de ‘schoolpleinmoeders’ en de ‘voetbalvaders’.

Aalberts: “Ze heeft niet nagedacht toen ze ja zei tegen FvD. Ze heeft zich vooraf nauwelijks verdiept in de standpunten van Baudet, terwijl er toen al van alles over hem bekend was. Als ze zich even had ingelezen had ze kunnen weten dat FvD een volkomen ondemocratische club was. Het was geen fijne omgeving, maar zij ging er gewoon zitten en deed alsof er niets aan de hand was.”

Voordat in november 2020 FvD uit elkaar spatte, was Nanninga volgens de volgers al enige maanden bezig om zich los te maken van de partij. Bij de provinciale verkiezingen van 2019 had ze zowel in Noord-Holland als in Utrecht op eigen kracht een zetel behaald. Daar lag haar machtsbasis en daar vonden ook al de eerste gesprekken plaats over een sanering van de partij. Tussen haar en Baudet liep het ook al niet zo lekker: die keek toch wat neer op de vrouw die niet eens haar middelbare school had afgemaakt.

Nanninga had FvD willen overnemen, zegt Otten. “Het was ook een gevecht om geld: in de kas van de partij komen jaarlijks miljoenen euro’s binnen van de leden en van subsidies.”

Zelf zei Nanninga afgelopen weekend in de podcast De Binnenkamer: “Er zat helemaal geen plan achter. De grens was gewoon bereikt.”

Nadat Het Parool in november opnieuw onthullingen had gedaan over antisemitische, homofobe en racistische uitspraken binnen FvD organiseerde ze vanuit haar kraambed (ze kreeg haar derde kind) de opstand, die leidde tot JA21. “De politiek is voor mij geen leuke opwaartse carrièremove,” zei ze vorig jaar tegen Het Financieele Dagblad. “Ik zie het als een soort sociale dienstplicht.”

In de peilingen voor de Eerste Kamer tot nu toe schommelt JA21 tussen de 3 en 5 zetels.