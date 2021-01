De vaccins komen, maar nét te laat

IC-Verpleegkundige van Erasmus MC Tom Burggraaf geeft een vaccin aan afdelingshoofd IC Diederik Gommers. Beeld ANP

Het aantal coronabesmettingen is gezakt tot het laagste punt sinds 1 december, maar ondertussen worden de rampscenario’s steeds heftiger. Het Outbreak Management Team (OMT) vreest voor een nieuwe golf in maart. IC-arts Diederik Gommers waarschuwde dit weekend dat Nederland mogelijk zelfs tot de zomer in lockdown zal moeten. De Britse variant van het coronavirus lijkt 30 procent besmettelijker. Dat kan - als je doorrekent - over drie maanden zomaar vijf tot zes keer meer besmettingen opleveren. Oftewel: nu 5000 per dag, dan richting de 30.000. Het zal de ziekenhuiszorg verpletteren. Dan is het half april.

Ongekende aantallen die het Outbreak Management Team (OMT) dwingen om nog strengere maatregelen te adviseren: de avondklok (binnen blijven tussen 20.00 tot 04.00 uur) vreest iedereen al, reis- en bezoekverboden dreigen ook.

Niet meegerekend

Maar is dat dan écht nodig, nu er ondertussen driftig wordt gevaccineerd? “De vaccinaties kunnen de aantallen in die scenario’s halveren, dát is de bedoeling,” zegt Diederik Gommers. “Maar in de rekenmodellen is de invloed van het vaccin nog niet meegerekend.” Zo onlogisch als dat klinkt, is het niet. Het OMT kijkt vooral naar wat er de komende weken moet gebeuren. “We kijken daarbij nog niet naar de invloed van vaccinaties,” zegt arts-microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans. “Want die invloed is de komende twee maanden nog minimaal.”

Het grote probleem met dit virus, zegt hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek (Universiteit Utrecht): “Of het nou de besmettelijkere Britse variant is of de ‘oude’: de meeste mensen hebben het nog niet gehad. En voorlopig gaat het vaccineren nog traag.” De race tegen corona maakt eens te meer duidelijk dat Nederland laat is begonnen met prikken. In Israël, dat wél al een kwart van de bevolking heeft ingeënt, merken ze nu ‘de eerste bemoedigende resultaten’.

Dat geeft hoop. Vóór afgelopen weekend zei Diederik Gommers nog dat als de ongeveer vier miljoen kwetsbaren in Nederland zijn gevaccineerd, de druk van de zorg afgaat en we dan het ergste - ook in ons land dus - hebben gehad. En dat kan in principe al eind april zover zijn.

Net als Gommers meent Heesterbeek dat als alle kwetsbare groepen goed zijn beschermd, de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. “Dan neem je voor lief dat nog steeds veel andere mensen besmet raken, én dat sommige niet-kwetsbare mensen toch in het ziekenhuis belanden. Maar die ziekenhuizen kunnen de situatie dan weer aan. Het is dus de vraag wanneer alle ouderen, mensen met onderliggende problematiek en zorgmedewerkers zijn gevaccineerd.’’

Omvangrijk

Op die vraag is nog geen exact antwoord te geven, stelt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. “Dat hangt af van de daadwerkelijke leveringen van de vaccins. We beginnen nu met vaccineren in verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg, half februari starten we met thuiswonende ouderen.’’

Dat is echter een nogal omvangrijke groep: 4,3 miljoen ‘thuiswonende 60-plussers’. Die allemaal inenten gaat tot de herfst duren, blijkt uit het schema van het kabinet. Volgens het ministerie zullen wél alle 75-plussers al in het eerste kwartaal van dit jaar gevaccineerd zijn. Het kabinet verwacht eind maart ‘een heel eind’ te zijn met het vaccineren van kwetsbare groepen, stelt de woordvoerder.

Want zo staan we er ondertussen voor: tot maandag hadden in Nederland zo’n 75.000 mensen hun eerste prik met het Pfizer-vaccin gekregen. Naar verwachting loopt dat aantal aan het einde van de week op richting de 150.000 (135.000 zorgmedewerkers plus 15.000 bewoners van zorginstellingen). Met deze aantallen bevindt Nederland zich nog altijd in de Europese achterhoede.

Maar ons land verwacht in het eerste kwartaal zo’n 2,7 miljoen doses van het Pfizer-vaccin. Van het vaccin Moderna krijgen we er in de eerste drie maanden 400.000. Als AstraZeneca eind deze maand ook een Europese vergunning krijgt, komen daar dit kwartaal nog eens 4,5 miljoen doses bij. Van die vaccins zijn twee prikken nodig per persoon, dus op papier kunnen eind april 3,8 miljoen mensen ‘volledig’ (als alles werkt) beschermd zijn.

Dat komt aardig in de buurt bij de pakweg vier miljoen kwetsbare mensen die volgens Diederik Gommers beschermd moeten zijn om de teugels te kunnen laten vieren. De lockdown nu al (deels) loslaten zou dus olie op het vuur voor de Britse variant zijn. Dan staan de ambulances in Nederland eind maart, begin april in de file voor de ziekenhuizen. De vaccins komen wat dat betreft nét te laat.