De vaccincalculator: ‘nog vijf miljoen wachtenden voor u’

De vaccinatielocatie in de RAI. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Een Amsterdamse vriendin wilde weten wanneer ze een vaccin zou krijgen. Daarom bouwde ik een tool die voor je uitrekent hoeveel mensen er nog vóór jou aan de beurt zijn en hoe lang het nog zal duren. Zij had minstens 5.718.388 wachtenden voor zich,” legt de maker uit.

De Poolse PhD-student Maciej Kowalski (26) ontwikkelde een ‘vaccincalculator’ voor Nederlanders, die sinds donderdag online te gebruiken is. Eerder deden hij en zijn collega’s dat al voor Engeland, Ierland, Spanje en Frankrijk. “De Britse versie is al ruim acht miljoen keer gebruikt.”

De tool is eenvoudig in gebruik: je vult je leeftijd en wat aanvullende informatie in – zoals een zwangerschap of onderliggende aandoeningen – en de calculator laat zien hoeveel mensen er nog voor je staan (minstens en maximaal) én wanneer je aan de beurt bent. Dat laatste kan lang duren: Kowalski’s Amsterdamse vriendin moet nog zeker vier jaar wachten, als het vaccineren op dit tempo doorgaat.

Niet snel genoeg

Je kan in de calculator zelf invullen of de beoogde vaccinatiesnelheid van de regering wordt gebruikt, of de actuele snelheid. Bij die laatste worden de berekeningen gebaseerd op de snelheid van de afgelopen zeven dagen. “Het resultaat kan even schrikken zijn, want het vaccineren gaat volgens onze berekeningen nu lang niet snel genoeg om iedereen met de herfst gevaccineerd te hebben, zoals de regering wil. Daarvoor zal het zo’n vijf keer sneller moeten gaan.”

Dat lijkt haast onmogelijk, maar, zegt de wiskundestudent: “Het is recent al behoorlijk omhoog gegaan, dus als die versnelling doorzet, kan het lukken.” De tool wordt bijgewerkt zodra de vaccinatiesnelheid stijgt. “Door zowel de actuele snelheid als de streefsnelheid te tonen, kunnen mensen zien hoe het er momenteel voor staat.”

De berekeningen van de calculator zijn gebaseerd op de vaccinatiestrategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat er nogal eens geschoven wordt in die strategie, wordt de vaccincalculator iedere dag geüpdatet. Daarnaast hebben de ontwikkelaars rekening gehouden met een vaccinatiebereidheid van ongeveer 80 procent, gebaseerd op onderzoek van Ipsos.

Omnicalculator

De vaccincalculator is onderdeel van het project ‘Omni Calculator’, waarvoor Kowalski naast zijn studie contentontwikkelaar is. “Het doel van de Omni Calculator is om wiskunde toe te passen op het dagelijks leven. Je kunt er bijvoorbeeld mee uitrekenen hoelang je eieren moet koken voor een perfect resultaat. Statistiek is ons uitgangspunt – met de juiste vergelijkingen en formules helpen we mensen inzicht te geven in hun leven. Zo ook met de vaccinaties.”