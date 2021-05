De testwet is er, maar zit daar wel iemand (echt) op te wachten?

Bezoekers komen binnen bij een Fieldlabevent. Beeld ANP

1. Wat houdt die wet precies in?

Met de invoering van de Tijdelijke wet testbewijzen is het toegestaan om om een negatief testbewijs te vragen voor toegang tot een activiteit, evenement of gelegenheid. Vanaf de volgende versoepelingsronde op 5 juni mag ‘testen voor toegang’ ingezet worden bij culturele instellingen, horeca, professionele sportwedstrijden en evenementen met een aan een kaartje gekoppelde zitplaats.

Bedrijven mogen zelf bepalen of ze meedoen en zijn daartoe niet verplicht. Ondernemers of instellingen die niet meedoen, lopen wel het risico minder bezoekers te mogen ontvangen.

2. Waar kan je een test laten afnemen?

Vanaf juni is er volgens het ministerie een capaciteit van 225.000 tests per dag die voorlopig gratis zijn. Ze kunnen afgenomen worden bij de meer dan dertig teststraten die hier speciaal voor zijn opgetuigd. Via de website kan een afspraak ingepland worden bij zo’n teststraat in de buurt. De test moet veertig uur voor de activiteit of een evenement zijn afgenomen om geldig te zijn.

Onderzocht wordt nog of een zelftest ingezet kan worden om toegang tot evenementen of instellingen te krijgen. De kans dat het ministerie hiermee akkoord gaat lijkt klein, omdat het fraude in de hand zou werken. Ook zijn de uitslagen van de sneltesten in de teststraten betrouwbaarder, omdat ze daar door professionals worden afgenomen.

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

3. Je kon toch al naar evenementen met een negatief testbewijs?

De evenementen die eerder werden georganiseerd waren vooral pilots en experimenten van Fieldlab om het systeem te testen. Zo was het weer even mogelijk om naar het Concertgebouw te gaan, zaten er bij Ajax - AZ 7500 supporters in de Johan Cruijff Arena, konden 5000 hardlopers meedoen aan de Mud Masters en is de Amsterdamse nachtclub Shelter aankomende zaterdag weer één nacht open voor 500 danceliefhebbers.

4. Zitten sectoren te wachten op ‘testen voor toegang’?

“Als sneltesten of vaccinatiebewijzen nodig zijn, dan doen we het,” zei Marjanne Manders van concert- en festivalorganisator Mojo vorige week nog tegen Het Parool. Maar bij andere sectoren lijkt de bereidheid om mee te werken aan ‘testen voor toegang’ een stuk lager.

Musea lieten weten niet mee te willen werken aan de nieuwe testwet. Volgens diverse prominenten uit de kunstsector biedt de wet uitkomst voor festivals en massaevenementen zoals sportwedstrijden waar veel mensen dicht op elkaar zitten. Echter, het is de nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen, schreven zij in een open brief in NRC. Vorig jaar waren musea in de zomer open zonder tests én zonder daaraan te lingen virusuitbraken. Voorlopig lijkt het erop dat de cultuursector op 5 juni, onder voorwaarden, open mag.

Ook de horeca lijkt niet warm te lopen voor het plan van demissionair minister De Jonge. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland: “Een horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar. We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude normaal en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden.”

Pieter de Kroon, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) ziet het als een ‘tussenfase’, maar zegt er ook niet op te zitten wachten. “We willen het liefst zonder restricties open. De spontaniteit gaat er met een test vanaf en dat is juist waar wij voor zijn. Wij denken niet dat iedereen zich iedere week gaat laten testen om uit te gaan.” Wel zegt hij achter het testevenement van aankomende zaterdag in club Shelter te staan. “Als er nog een pandemie komt, dan is het goed als we dit getest hebben.”

5. Er was toch veel gesteggel over de wet?

In eerste instantie was het de Tweede Kamer die begin dit jaar De Jonge opdracht gaf om de mogelijkheid voor ‘testen voor toegang’ te onderzoeken. De Kamer wilde het met de testen makkelijker maken om uiteten te gaan of een museum te bezoeken. Maar toen De Jonge een eigen bijdrage wilde vragen voor een test (7,50 euro), omdat hij de belastingbetaler niet voor een uitje van een ander wil laten opdraaien, kwam er vertraging in het proces. Voorlopig blijft de test gratis, zo is de uitkomst.

Ook kwam er na een publicatie van Follow the Money veel kritiek op de minister. Volgens het onderzoeksplatform maakt het ministerie 925 miljoen euro over aan de Stichting Open Nederland om de testen mogelijk te maken. Een bedrag dat volgens diverse ziekenhuisbestuurders beter geïnvesteerd kan worden in een gezondere samenleving. Inmiddels schat de minister de totale kosten van het project op 500 tot 700 miljoen euro.

Daarnaast zou toezicht op de stichting ontbreken en was er maar één partij benaderd om de testen uit te voeren. Een kort geding van andere coronatestbedrijven tegen de stichting en de Nederlandse staat werd echter door de rechter afgewezen, waarmee het project door kon gaan.