De temperaturen lopen op, zondag mogelijk 30 graden

Het kan zondag 30 graden worden. Beeld Eva Plevier

Hemelvaartsdag begint op veel plaatsen regenachtig, maar geleidelijk trekt de (mot)regen weg naar het oosten. In de loop van de middag breekt de zon vanuit het westen door. De temperatuur loopt op tot 17 graden aan de kust en 18 graden landinwaarts. De zuidwestenwind is matig en aan de kust soms krachtig.

Vrijdagochtend begint bewolkt, maar de zon laat zich steeds meer zien vanuit het westen. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noordwesten tot 24 graden in Limburg.

Zomers weekend

Zaterdag begint de meteorologische zomer en de temperatuur doet daar zeker eer aan. Aan de kust wordt het 21-24 graden, in het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 27 graden. Hiermee wordt de eerste dag van de meteorologische zomer ook mogelijk de eerste officiële zomerse dag van 2019. Voor een officiële zomerse dag moet het in De Bilt 25,0 graden worden.

Het blijft overal droog. In de avond is het nog lang aangenaam buiten met om 22:00 uur nog temperaturen rond de 20 graden, aldus Weeronline.

Ook zondag is het volop zomers, maar de weersverwachting is wat onzekerder. De zon schijnt nog meer dan zaterdag en in het binnenland wordt het mogelijk 30 graden. Er is alleen ook kans dat er al vrij snel veel bewolking is, gepaard met een aantal buien. In dit scenario wordt het 22-26 graden.

Smeren

De zonkracht wordt komend weekend 6-7 en dat betekent dat een onbeschermde huid binnen 15 minuten rood kan kleuren. Goed insmeren is dus verstandig.

Voor hooikoortspatiënten is er minder goed nieuws. Het weer zorgt voor een flinke toename in pollen. Mensen die allergisch zijn voor pollen van grassen zullen veel klachten krijgen, omdat veel soorten gras momenteel in bloei staan.