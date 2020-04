De tandartsen zijn weer open, maar ‘zullen soms nee moeten zeggen’

Beeld ANP

“We kunnen weer opschalen,” zegt voorzitter Manon van Splunter van de NVM-mondhygiënisten. “Maar de eerstkomende weken zal het zeker nog niet zo zijn als voor corona.”

Mondverzorgers waren in principe niet door de overheid verplicht te sluiten, maar 92 procent van de mondzorgpraktijken verleende alleen acute zorg, nadat de beroepsverenigingen hadden opgeroepen alleen spoedeisende behandelingen uit te voeren. “We wilden meehelpen de curve af te vlakken en goed de tijd nemen om wetenschappelijk uit te zoeken hoe het virus zich verspreidde. Daarom besloten we die oproep te doen al voordat het kabinet de intelligente lockdown aankondigde. ”

Met een aantal aanpassingen, vastgelegd in de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ kunnen de tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici vanaf woensdag in principe weer alle patiënten helpen. Een van de belangrijkste maatregelen is de triage. Aan de hand van een vragenlijst wordt bepaald wie wel en niet naar de praktijk kan komen, en wie voorrang heeft. Dat verschilt per geval en is aan de praktijk.

Haast

“Kwetsbare ouderen kunnen in sommige gevallen beter even wachten,” zegt Van Splunter. “En een ontvlammende tandvleesontsteking heeft misschien wat meer haast dan een reguliere controle.”

Andere aanpassingen gaan vooral over de inrichting van de praktijk en de beschermingsmiddelen. “Alles moet zo ingericht worden dat er geen besmettingsgevaar is: denk bijvoorbeeld aan 1,5 meter afstand in de wachtkamer, geen boekjes, koffie- en waterautomaten, prullenbakken die met de voet geopend kunnen worden en een met stickers aangegeven looproute.”

Ook de te gebruiken chirurgische mondkapjes moeten iets beter zijn: er moet of een soort waterafstotend laagje op zitten, of de mondzorgverlener moet het chirurgisch mondmasker aanvullen met een scherm. “Er zijn inderdaad tekorten nu, daarom worden die door de overheid verdeeld. Daarvoor willen we niet vooraan in de rij staan,” zegt van Splunter. “Verpleeghuizen en de ggz gaan voor.”

Overigens komen mensen die spoedeisende mondzorg verlenen aan coronapatiënten in de zogeheten CAM-praktijken wel voor die voorraad in aanmerking. “Maar ik vertrouw en hoop op een toename van de beschikbaarheid in het reguliere circuit. Zonder de juiste spullen kan een behandeling niet doorgaan.”

Niet wachten

Het verschilt per praktijk hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Lassus Tandartsen, met zeven locaties in Amsterdam, wil de behandelingen zo in gaan plannen dat mensen helemaal niet meer hoeven te wachten in de wachtkamer. “Dat betekent dat patiënten niet te vroeg en niet te laat moeten komen, en vooral ook dat wij echt op tijd moeten werken, wat weleens anders is bij tandartsen,” zegt tandarts Thomas Rietrae lachend. “We zullen soms nee moeten zeggen als we tijdens een behandeling iets kleins zien, en een nieuwe afspraak inplannen.”

Deze week is Lassus bezig de praktijk aan te passen en uit te zoeken waar knelpunten zitten. Dat blijkt mee te vallen, zegt Rietrae. “We hebben altijd al te maken met patiënten die virussen bij zich dragen en behandelen die al met een hoge mate van infectieprotectie. Onze protocollen waren dus al goed omdat we werken in een meer dan intieme ruimte. Ze zijn alleen iets aangescherpt nu.”

5000 telefoontjes

Zijn praktijk heeft de afgelopen weken alleen patiënten met spoed behandeld. Er zijn meer dan 20.000 afspraken doorgeschoven. Daar komen nog een aantal afspraken die niet veel haast hebben die voor komende tijd gepland staan nog bij. “Sinds vrijdag staat de telefoon roodgloeiend,” zegt Rietrae. “We hebben meer dan 5000 telefoontjes van mensen die weer behandeld willen worden.”

De afgelopen week kreeg Rietrae veel teleurgestelde reacties van mensen die juist graag even naar de tandarts wilden omdat ze daar nu de tijd voor hebben. “Dat voelde ergens wel dubbel. We deden het niet vanwege het opgelegde advies, maar er was wel een enorme vraag.”

De komende weken worden alle cliënten gebeld door hun eigen behandelaar met de vragenlijst van de triage. “Het is onze hoogste prioriteit dat mensen zich veilig voelen. Daarna maken we een selectie aan de poort waarbij we bijvoorbeeld kijken of er gezinsleden zijn besmet, of dat mensen op leeftijd zijn en wie nog even kan wachten.”

“We verwachten in een paar weken weer een redelijk normaal ritme te hebben. We zijn al zeven dagen per week open, maar zullen nog ruimere openingstijden gaan hanteren om het stuwmeer aan afspraken weg te werken.”