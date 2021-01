De strijd om het coronavaccin barst nu pas echt los

De twijfel groeit over het voor de EU belangrijke coronavaccin van AstraZeneca. Vanwege argwaan over productieproblemen wil Brussel de export buiten de EU inperken, tot schrik van Londen.

De Europese Unie wil een openbaar register invoeren voor de export van vaccins naar landen buiten de EU. Het voorstel is een gevolg van wantrouwen jegens AstraZeneca.



Vrijdag meldde het Zweeds-Britse bedrijf vanwege productieproblemen in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 40 procent van de toegezegde 80 miljoen vaccins te kunnen leveren aan de EU. De Europese Commissie is er vooralsnog niet van overtuigd dat AstraZeneca de waarheid spreekt en wil zeker weten dat er geen heimelijke deals zijn met andere landen over leveranties.

Beperkingen

Duitsland steunt het plan om beperkingen op te leggen aan de export van coronavaccins naar landen buiten Europa. “Ik kan begrijpen dat er productieproblemen zijn, maar dan moet iedereen daar evenveel last van hebben,” zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn dinsdagochtend tegen zender ZDF. “Dit is geen kwestie van ‘Europa eerst’, maar van een evenredig deel voor Europa.”

In het Verenigde Koninkrijk is het aan de universiteit van Oxford ontwikkelde vaccin al sinds 30 december in gebruik. De Britse minister belast met de vaccinatiestrategie, Nadhim Zahawi, probeerde dinsdagochtend zorgen weg te nemen dat Brussel de toevoer van vaccins van Astra­Zeneca en ook van Pfizer naar Engeland aan banden kan leggen.

“Ik heb er vertrouwen in dat ze (AstraZeneca en Pfizer, red.) allebei de hoeveelheden zullen leveren die we nodig hebben om onze doelen voor half februari en daarna te bereiken,” zei hij tegen Sky News. “Vaccinnationalisme is de verkeerde weg. Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn.”

De EU heeft vooralsnog zes verschillende vaccins aangekocht om risico’s rond tegenvallende werking en productie te spreiden. Dat van AstraZeneca geldt als een hoeksteen van de Europese corona-aanpak. Al in augustus betaalde Brussel 336 miljoen euro voor de leverantie van zeker 300 miljoen doses en een optie voor nog eens 100 miljoen. EU-lidstaten krijgen daarvan een evenredig deel. Dat maakt het vaccin ook cruciaal voor de Nederlandse aanpak.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge erkende maandag dat de leveringsproblemen het vaccinatieschema mogelijk met enkele maanden vertragen. De zorgen over het Europese vaccinatieschema hadden maandag hun weerslag op de beurzen, die vrezen voor een langzamer economisch herstel van de coronacrisis.

65-plussers

Het Duitse Handelsblatt meldde maandagavond dat de werking van het AstraZenecavaccin bij 65-plussers slechts 8 procent is – ver onder de effectiviteit van ten minste 62 procent, zoals de farmaceut zelf meldde.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid weersprak dinsdagochtend dat bericht, net als AstraZeneca zelf.

In een Brits rapport dat verscheen bij toelating van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk werd gemeld dat er beperkte gegevens voorhanden waren over de effectiviteit bij 65-plussers. Maar de beschikbare cijfers duiden op een relatief goede werking van het vaccin bij alle leeftijdsgroepen. Waarschijnlijk beslist het Europees medicijnagentschap EMA vrijdag over toelating van het ‘Oxfordvaccin’ tot de EU.