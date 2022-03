De strijd om de binnenstad en een overzicht van het koloniale Amsterdam: dit zijn de speciale edities van Het Parool

Van de strijd om de binnenstad tot de jacht op de nieuwe generatie criminelen: hier verzamelen we onze speciale uitgaven rond belangrijke thema’s. Deze speciale edities zijn gratis toegankelijk voor ingelogde abonnees.

Amsterdam overzee

Het stadsbestuur van Amsterdam was het eerste in het land dat excuses aanbood voor de slavernij. Wat was de rol van de stad? Deze editie biedt een helpende hand, met een beknopt overzicht van het koloniale Amsterdam, toen en nu. Lees de editie hier.

De strijd om de Amsterdamse binnenstad

In 2021 stroomde de binnenstad gewoon vol, vooral met blow- en zuiptoeristen. De strijd om de binnenstad is nog niet gestreden. Een special over de toekomst van de stad en de rol van bewoners en ondernemers. Lees de editie hier.

Het Parool van de middag naar de ochtend

Sinds begin 2022 verschijnt Het Parool in de ochtend, na tachtig jaar een middagkrant te zijn geweest. In deze special: hoofdredacteur Kamilla Leupen over die historische stap, plus een kijkje achter de schermen bij Het Parool. Lees de editie hier.

De beste verhalen van 2021

Een overzicht van de beste, mooiste, indrukwekkendste, ontroerendste en niet te missen verhalen van 2021. Met aandacht voor de coronacrisis en de moord op Peter R. de Vries, maar ook sportverhalen en lange interviews. Lees de editie hier.

Het breaking news van toen: de geschiedenis van Amsterdam

Over markante Amsterdammers en ingrijpende stadsplannen, over sporthelden en de donkere bladzijdes uit ons verleden. Grappige, ontroerende en verbluffende verhalen, die dwars door de stad - en de tijd - voeren. Lees de editie hier.

Amsterdammers gevolgd: 18/28/38

In de serie 18-28-38 interviewt journalist Hans van der Beek voor Het Parool tien mensen over belangrijke levensvragen, met elke keer tien jaar ertussen. Hoe hebben de ooit 18-jarigen zich ontwikkeld tot late dertigers? Lees de editie hier. Lees de editie hier.

Culinaire special: recepten, reportages en restaurantrecensies

Opvallende culinaire reportages, de beste kookboeken en de beste eet-en afhaaladressen op een rij. Mooie verhalen, die verbonden zijn met eten, met de stad en hopelijk met u. Lees de editie hier.

Voor wie is er nog plek in Amsterdam?

Met deze speciale Editie hopen wij u inzicht te geven in de dynamiek van de Amsterdamse huizenmarkt en de effecten hiervan voor de stad. Met als centrale vraag: voor wie is er nog plek in Amsterdam? Lees de editie hier.

Op vakantie? Vier zomer in de stad

Een special met fijne reportages en verrassende verhalen. Vanuit het idee: wat valt er in Amsterdam allemaal te ontdekken? En ja – dat is veel. Lees de editie hier.

Zo ziet de stad na corona eruit

Heeft de pandemie de stad blijvend veranderd, of keren we in Amsterdam weer terug naar het oude normaal? De toekomst is onzeker, duidelijk is wel dat er spannende tijden aanbreken voor de stad en haar inwoners. Lees de editie.

De jacht op de nieuwe generatie criminelen

Van omstreden sleutelfiguren in Dubai, naar kwetsbare jongeren in Zuidoost, tot het ongekende geweld van ‘nobody’ Ridouan Taghi. Lees de editie.

Zo leest u onze speciale edities In de editie van Het Parool kunt u iedere dag alle verhalen uit de krant lezen, op mobiel, tablet of desktop. Onze speciale edities verschijnen alleen digitaal en zijn gratis te lezen voor abonnees van Het Parool. De edities uit dit artikel zijn momenteel niet beschikbaar op tablet. Log in op de app door in het servicemenu op ‘Inloggen’ te klikken. Bent u abonnee maar heeft u geen account? Ga dan naar myaccount.parool.nl en maak hier een account aan. Als u dit account heeft aangemaakt en bent ingelogd wordt uitgelegd hoe u uw abonnementsgegevens koppelt..