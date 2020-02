De storm komt en heeft voor het eerst een naam

De kans is groot dat het aan het eind van het weekend gaat stormen in Nederland. De storm, die de naam Ciara heeft meegekregen, zorgt eerst voor onstuimig weer in Groot-Brittannië en trekt daarna onze kant op. Het is de eerste storm in Nederland die een naam krijgt.

Er wordt verwacht dat Ciara zowel aan de kust als landinwaarts voor zware windstoten van zeker 100 kilometer per uur gaat zorgen, later op zondag of in de nacht van zondag op maandag. “Dan zou het aan de kust minstens windkracht 9 kunnen worden,” stelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza, al houdt hij een slag om de arm over hoe zwaar de storm zal zijn. “Er zit nog wat onzekerheid in - er zijn wat extreme voorspellingen - maar het staat vast dat er een aantal dagen onstuimig weer aan zit te komen.”

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood uitgeeft, krijgen sinds afgelopen september een naam. Het weerinstituut werkt daarbij samen met weerdiensten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Die hebben de aanstaande zuidwesterstorm een naam gegeven: Ciara. Dat wordt dus ook voor Nederland overgenomen. Het meteorologisch instituut zegt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaar verhogen. “Het is voor mensen meteen duidelijk waar het over gaat,” beaamt Janssen. Als het zondag inderdaad zo onstuimig wordt, zou het de eerste storm mét naam zijn voor ons land.

Suggesties

In Groot-Brittannië en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen. Daaruit zijn de populairste geselecteerd. In Nederland heeft het KNMI voor dit eerste jaar een lijst opgesteld. ‘In de toekomst kan het zijn dat wij ook het publiek bij de naamgeving van stormen gaan betrekken. Of en wanneer is nog niet duidelijk. We zullen na het komende stormseizoen evalueren hoe de naamgeving van stormen is gegaan,’ schrijft het KNMI op zijn website.

Van de namen van de drie landen is een definitieve lijst gemaakt. Voor dit stormseizoen, dat in september is begonnen, zijn dat: Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince en Willow.

Warme vrijdag

Voor het zover is, wachten er nog een paar rustige, vrij zonnige dagen, zegt Janssen. “Weinig wind, droog, misschien hier en daar wat wolkenvelden de komende dagen. Voor vrijdag ziet het er positief uit, met een stralende middag. In de zon, uit de wind is het warm voor de tijd van het jaar.”