De staking in het OV: ga met de fiets of blijf thuis werken

Treinen van en naar Schiphol rijden wel, heeft de rechter besloten. Op Schiphol zou het te druk worden. Beeld ANP

1. Waarom wordt er gestaakt?

Vakbonden FNV, VVMC en CNV onderhandelen al lange tijd met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over betere pensioenvoorwaarden. De vakbond wil dat de AOW-leeftijd op 66 jaar blijft staan. De boete die werkgevers moeten betalen als een werknemer voor zijn 66ste stopt, moet ook van tafel. Een andere eis is dat pensioenen meestijgen met de inflatie. De vakbond strijdt daarnaast voor gelijke pensioenen voor zelfstandigen en uitzendkrachten.

Ondanks eerdere (stakings)acties hebben de onderhandelingen nog niet geleid tot een pensioenakkoord. De FNV ziet daarom geen andere optie dan het oproepen to ‘massale actie’.

2. Door het platleggen van het openbaar vervoer worden vooral mensen geraakt die niet aan de onderhandelingstafel zitten. Waarom zijn er geen publieksvriendelijke acties?

FNV-woordvoerder Mariëtte van Dijk stelt dat eerder is geprobeerd een akkoord te forceren met kleinere acties, zoals de staking van 66 minuten van NS-personeel op 18 maart. “Dat signaal is niet opgepakt. Daarom gaan we massaler actievoeren.” De FNV realiseert zich dat veel mensen de dupe zijn. “Een slecht pensioen­akkoord is nog veel vervelender voor iedereen, ook voor reizigers. We hopen dat mensen zich daarvan bewust zijn.”

3. Wat zijn de gevolgen van de staking voor ­Amsterdam en omgeving?

In de hele stad rijden geen treinen, trams, metro’s en bussen (met uitzondering van de trein naar Schiphol, zie punt 4). Mensen zullen dus op zoek moeten naar alternatief vervoer om naar werk of school te komen. Wie in de auto stapt, moet rekening houden met flinke files. Op de snelwegen zal naar verwachting al vroeg een verkeersinfarct ontstaan. De FNV adviseert daarom zoveel mogelijk thuis te werken.

De pont vaart ook niet, waardoor Noord de facto wordt afgesneden van de rest van de stad en vice versa. Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer heeft daarom besloten de IJtunnel open te stellen voor (brom)fietsen, scooters en Canta’s. Voor voetgangers is geen alternatief. De gemeente Velsen maakte bezwaar tegen het niet-varen van de pont, maar dat is door de rechter verworpen.

De Universiteit van Amsterdam verplaatst alle tentamens naar een later moment. Op de Vrije Universiteit gaan de tentamens wel door, tot onvrede van veel studenten. “De ideale keuze bestaat niet. Zestig procent van onze studenten woont in een straal van 20 kilometer van de universiteit. De meerderheid kan dus op de fiets komen,” zegt woordvoerder Wessel Agterhof. Verplaatsen is voor de VU onmogelijk. “Er staan morgen zestig tentamens gepland. Als je die verplaatst, zou de eerstvolgende mogelijkheid half juli zijn.”

4. Waarom rijdt de trein naar Schiphol wel?

Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer spanden zondag een kort geding aan om te voorkomen dat het treinverkeer rond Schiphol stil komt te liggen. Volgens de luchthaven komt de veiligheid in het geding als reizigers het vliegveld niet kunnen bereiken of er niet kunnen wegkomen.

De voorzieningenrechter benadrukte het belang van stakingsrecht, maar oordeelde dat reizigers op de luchthaven onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol kunnen reizen. Door de staking wordt er al meer drukte verwacht op de weg. Bovendien is er een gerede kans dat Schiphol Plaza te druk wordt als er te veel reizigers zijn die niet weg kunnen. Daarom moeten er vier treinen per uur rijden tussen CS en Schiphol en Hoofddorp en Schiphol.

Reizigers van en naar de luchthaven moeten zich volgens de NS niet rijk rekenen. Het vervoersbedrijf noemt de dienstregeling een ‘minimale noodpendel’ en waarschuwt dat de capaciteit beslist niet voldoende is voor normale reizigersaantallen en ‘specifiek bedoeld is voor noodzakelijke Schipholreizen’.

5. Is er al uitzicht en een oplossing voor de impasse in het pensioenoverleg?

Minister Koolmees is er veel aan gelegen om voor 1 juni met een akkoord te komen. Daarover vinden nu ‘informele’ gesprekken plaats. Onder andere het bevriezen van de pensioenleeftijd en een regeling voor mensen met zware beroepen zouden hierbij onderwerp van gesprek zijn.