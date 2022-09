De speculatiecarrousel draaide overuren in alle talkshows

Khalid en Sophie, NPO 1 Beeld BNNVARA

Er lijkt wel een verband te bestaan tussen speculaas en speculeren, want nu het kruidige baksel weer volop in de winkels ligt, wordt er in de vele talkshows ook weer volop gespeculeerd. Zo was men in Khalid & Sophie dinsdagavond nog steeds niet uitgespeculeerd over wat er precies was gebeurd in het Australische hotel waar wielrenner Mathieu Van der Poel had verbleven. Omdat er beelden waren opgedoken van de deurkloppende pubermeisjes zei Sophie Hilbrand verlekkerd: “Daar kunnen wij eindeloos over speculeren.”

Tanja Jess, de helft van het dagelijkse ‘duo van dienst’, maakte daar korte metten mee: “Het is trial by media, wij hebben het er ook weer over, alsof dat er iets toe doet.”

Einde onderwerp, maar gelukkig viel er ook nog uitgebreid te speculeren over Ridouan Taghi. Want André Seebregts, de advocaat van Taghi’s neef én ex-advocaat Youssef Taghi, had beweerd dat collega Inez Weski boodschappen voor Ridouan Taghi de EBI uit had gesmokkeld, nog voordat zijn cliënt hierop was betrapt. Bij Khalid & Sophie mocht NRC-misdaadjournalist Jan Meeus de zaak duiden, maar die heeft de gewoonte zoveel slagen om de arm te houden dat zelfs de meest sensationele strafzaak een saai verhaal wordt. Dat gebeurde ook nu weer.

Daar hadden ze bij RTL Boulevard minder last van. Misdaadjournalist John van de Heuvel sloot niet uit dat ‘er veel meer informatie over mevrouw Weski naar buiten zal komen’. Want: “Weski zou wel eens onder druk gezet kunnen zijn door Taghi.”

Bij HLF8 op SBS6 liet onder meer advocaat Yehudi Moszkowicz zijn juridische licht schijnen over de zaak Taghi. En bij Jinek vroeg Eva Jinek na de zoveelste speculatie “Zou het kunnen?” aan advocate Clarice Stenger die antwoordde “Alles kan in deze zaak.” Waarop Jinek concludeerde: “Veel vragen, nog geen antwoorden.”

Zo draaide de speculatiecarrousel weer overuren. Lips trok een pak speculaas open en zette Netflix aan.

