De reiswereld wankelt: ‘Nog een mislukte zomer en het is klaar’

Vakantieinfarct dreigt

Door het wankele Nederlandse reisbeleid en het verdwijnen van reisbedrijven dreigt deze zomer een vakantieinfarct, zegt topman Van der Heijden van Corendon. “De belangrijkste vraag is: welke delen van de wereld zet Nederland straks open? Als we deze zomer alleen maar binnen Europa mogen reizen, ontstaat een enorm tekort aan hotelbedden. Als we niet ook naar Turkije of Egypte kunnen, is er onvoldoende hotelcapaciteit. Nederland zelf is deze zomer al vol.”

“Er is geen enkele reden om Nederlanders die zijn ingeënt of getest daar niet naartoe te laten reizen. In Turkije zijn alle kwetsbare groepen al gevaccineerd. Ze vaccineren nu iedereen in toeristische gebieden. Alleen doen ze dat grotendeels met vaccins die niet in Europa zijn goedgekeurd; krijgen we dat gezeur weer.”

“In Groot-Brittannië en Duitsland wordt al volop geboekt. De Britten zijn veel eerder gaan prikken en Duitsland is aanzienlijk minder spastisch op het gebied van reizen. Duitsers houden zich ook beter aan maatregelen dan Nederlanders.”

“Een dreigend tekort aan hotelbedden wordt nog aangezwengeld doordat vakantiegangers die uit angst voor krapte of hoge prijzen wel boeken, dat voor de tweede helft van de zomervakantie doen. Dat kan voor nog meer drukte en knelpunten zorgen.”

De reisbranche kijkt ‘reikhalzend’ uit naar de Nederlandse quarantaineplicht voor hoogrisicolanden en het vaccinatiepaspoort voor andere bestemmingen. “Dan zien mensen dat vaccineren voordelen oplevert. Zo'n paspoort is je ticket om op reis te kunnen.”