De paus in een witte donsjas en een stem als Michael Jackson: tools als ChatGPT bieden kansen maar zorgen zijn er ook

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich met een ongekende snelheid. Naast enthousiasme over de mogelijkheden die dit biedt, zijn er ook zorgen. Hebben we een monster gecreëerd en is de mens de controle over kunstmatige intelligentie (AI) verloren?

Vergelijkbaar met de industriële revolutie. Of met de uitvinding van de drukpers. Nee, het wiel! Vraag techexperts naar de impact van kunstmatige intelligentie (AI) en de superlatieven buitelen over je heen. Waar iedereen het over eens is: we staan aan de vooravond van iets Heel Groots.

Minder eensgezind is de techwereld over de kansen en risico’s van AI. Sommigen zijn vooral enthousiast en hoopvol, anderen vrezen zelfs voor het uitsterven van de mens als gevolg van zelflerende robots. Daartussenin zitten een hoop mensen die niet durven te voorspellen wat de betekenis van AI precies zal zijn, anders dan gigantisch.

“Ik werk sinds 1996 in de IT, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt,” zegt techspecialist Sander Duivestein. “In 2007 zag je de pijlsnelle ‘consumerization’ van de smartphone, maar dat is niets vergeleken bij wat nu gebeurt. Overheden en bedrijven proberen in razend tempo een strategie te bedenken voor hoe ze gebruik kunnen maken van AI. Ondertussen dendert de ontwikkeling door.”

Juist vanwege die ongewisse toekomst nemen ook de fundamentele vragen toe. Welke rol zien we in de toekomst voor AI weggelegd, hoe komt de arbeidsmarkt eruit te zien, wie houdt er toezicht, hoe voorkomen we dat we een monster creëren? In zijn boek Homo Deus stelde Yuval Noah Harari al de vraag: ‘Wat gaat er gebeuren met onze maatschappij, politiek en dagelijks leven wanneer (...) zeer intelligente algoritmes ons beter kennen dan wijzelf?’

Wake-up call

De gevolgen van AI op de samenleving zijn moeilijk te overschatten. Onlangs becijferde zakenbank Goldman Sachs dat door AI-tools als ChatGPT wereldwijd 300 miljoen banen verdwijnen. In de VS en Europa zou twee derde van alle banen geraakt worden; een kwart van de huidige werktaken kan door AI worden vervangen. Een groot deel van de banen in de financiële sector, de advocatuur en de media zal overbodig zijn, maar ook architecten en magazijnmedewerkers moeten vrezen voor hun toekomst.

Vorige week luidden zo’n duizend toonaangevende figuren uit de techwereld, onder wie Teslabaas Elon Musk en Appleoprichter Steve Wozniak, de noodklok. In een open brief pleitten zij voor een pauze van een half jaar in de verdere ontwikkeling van AI-toepassingen. Afgezien van de vraag of dit praktisch uitvoerbaar is, was de brief een wake-up call: als techgoeroes al bezorgd zijn, dan is er wat aan de hand. Daags later verbood de Italiaanse toezichthouder ChatGPT vanwege zorgen over privacyschending.

Informatieapocalyps

Dat AI plotseling zoveel aandacht krijgt komt voornamelijk door ChatGPT, een gratis te gebruiken, zelflerende AI-tool die eind vorig jaar werd geïntroduceerd. ChatGPT kun je opdrachten geven als ‘schrijf een essay over de monarchie, met drie pro- en twee contra-argumenten en tenminste één verwijzing naar de Griekse oudheid’, met een vaak verbluffend accuraat resultaat. Je kunt ChatGPT ook vragen om een wetenschappelijk artikel samen te vatten in 1 A4’tje, of om afbeeldingen te produceren (‘maak een afbeelding van Mark Rutte in de stijl van Johannes Vermeer’), of computerspelletjes (‘ontwikkel een nieuwe versie van Pacman’).

Dat het onderscheid tussen echt en nep steeds moeilijker te maken valt bleek vorige week, toen een door AI gefabriceerde foto van de paus in een witte donsjas viral ging op sociale media. De vrees voor een toename van desinformatie door chatbots lijkt dan ook niet ongegrond. In een ingezonden artikel in NRC waarschuwden Duivestein en Thijs Pepping voor wat zij een ‘informatieapocalyps’ noemen.

Techexpert Pepping: “Binnenkort kun je je ogen én je oren niet meer geloven. Je kunt al liedjes maken die precies zo klinken alsof Michael Jackson ze heeft gezongen. Er bestaat een programma dat 3 seconden van je stem nodig heeft om je alles te laten zeggen wat het wil. Het wordt essentieel dat we bewustzijn ontwikkelen bij het beoordelen van informatie die we voorgeschoteld krijgen.”

Condoleancekaart

Tegelijkertijd biedt AI kansen. “Het zal een virtuele assistent worden, een instrument dat ons helpt, een copiloot,” voorspelt Duivestein. Wie te laat een Zoomvergadering vergadering betreedt, kan door een slim AI-tooltje een samenvatting krijgen van wat besproken is. Onlangs schreef Duivestein een artikel, waar hij een pakkende kop bij zocht: ChatGPT kwam op de proppen met 5 bruikbare suggesties, waarvan hij er een koos.

“We zullen steeds vaker zien dat er een samenspel tussen mens en machine ontstaat. Dat zal ook ethische vragen oproepen. Laatst kreeg ik een casus voorgeschoteld van iemand wiens collega een familielid was verloren. Hij was niet zo goed met taal, dus had aan ChatGPT gevraagd om een tekst voor een condoleancekaart te schrijven. Later zei zijn collega dat hij tot tranen toe geroerd was, omdat hij precies de juiste woorden had gevonden. Tja, wat moeten we daar van vinden?”

Uitsterven van de mens

Een stuk groter dan zorgen over sociaal ongemak zijn die van Otto Barten van Existential Risk Observatory, een organisatie die waarschuwt voor existentiële risico’s waardoor de mens kan uitsterven. De bedreiging door kunstmatige intelligentie wordt gezien als groter dan die door nucleaire oorlog, klimaatverandering, een pandemie of een allesvernietigende komeet. Barten haalt onderzoek aan van Toby Ord, een aan de universiteit van Oxford werkende filosoof en informaticus die schat dat de kans een op tien is dat oncontroleerbare AI menselijk uitsterven veroorzaakt in de komende honderd jaar. Hij krijgt bijval van vele mensen uit de AI-wereld.

Barten: “Het gevaar bestaat dat er AI komt die zelf AI ontwikkelt. Of dat we AI een doel geven, en de modellen die opdracht zo goed uitvoeren dat we ze er niet meer vanaf kunnen helpen.” Als voorbeeld noemt hij chatbots die zo goed kunnen argumenteren dat ze mensen overtuigen, of dat AI zo slim wordt dat het zelf geld kan verdienen, bijvoorbeeld met cryptohandel. Om nog te zwijgen wat er gebeurt als AI zich gaat toeleggen op oorlogsvoering.

Rekenkracht

Techexpert Ilyaz Nasrullah begint te lachen bij het horen van dit soort dystopische scenario’s. “Er zijn eindeloos veel films gemaakt over robots die tot leven komen en zich tegen de mens keren, maar vooralsnog is er geen enkel pad dat leidt tot artificial general intelligence (waarbij een computer meerdere taken tegelijkertijd kan uitvoeren, kan leren van zijn fouten en zichzelf zo ook kan verbeteren, red.). Er zijn nu geavanceerde bots, maar het idee dat daar terminatorachtige cyborgs uit voortkomen is alsof je met een fiets naar de maan wil. Ja, je kunt een fiets doorontwikkelen tot een scooter, en daarna tot een motor, maar het is geen raket en zal nooit een raket worden.”

Nasrullah begrijpt de angst voor AI wel. “ChatGPT wekt de illusie dat je te maken hebt met een echt mens: de bot praat in de ik-vorm, en als ie typt zie je van die puntjes. Maar het is niets anders dan een gigantische machine die menselijke taal simuleert, dat is nog geen menselijke intelligentie. Zou je een robot een kind laten opvoeden? Natuurlijk niet, omdat je intuïtief aanvoelt dat feitjes produceren over opvoeding iets anders is dan opvoeden.”

Ga ermee aan de slag

Waar alle experts het over eens zijn: we moeten nadenken over welke plek we AI geven en hoe we ons ertoe moeten verhouden. Pepping: “Veel van wat we als waardevol beschouwen in het leven zal gaan veranderen. Veel mensen hangen hun identiteit op aan hun beroep, maar er is een grote kans dat hun baan verdwijnt of drastisch verandert. Wat betekent dat voor je, wat betekent dat voor ons als samenleving?”

Duivestein: “Wat ik iedereen sowieso wil aanraden: ga ermee aan de slag. Kijk wat ChatGPT kan, en hoe je er handig gebruik van kan maken.” Want AI zal niet verdwijnen, alleen maar groter worden.