De oplossing voor de VVD zadelt het kabinet met een probleem op

Nu de VVD-achterban zich schaart achter de koers van de partijtop op het gebied van asiel is één probleem afgewend voor Mark Rutte. Maar een volgend struikelblok is juist geschapen. Binnen zijn kabinet.

Aan de rand van de zaal vol partijgenoten, balt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zijn vuist. “Yes!” zegt hij stilletjes. Nog voor de lunch op het partijcongres in Rotterdam heeft 77 procent van de achterban van zijn partij ingestemd met de koers van de partijtop op het vlak van asiel. Dat betekent een ‘ja’ tegen de ‘spreidingswet’, waardoor het Rijk gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen. Na weken van verhitte discussie, is die nu bezworen.

Partijleider Mark Rutte kan eveneens door, hij glundert ervan. Al stemde de achterban van zijn partij in juni totaal onverwachts nog uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, nu blijven alle kikkers in de kruiwagen. Ruttes gezag blijkt nog altijd niet tanende binnen zijn eigen VVD.

Opgelucht zou hij zichzelf niet noemen, zegt Rutte even later. “Ik ben vooral blij met de inhoudelijke discussie. De VVD-leden zijn dus geen applausmachine, zoals is gezegd.”

Toch heeft Rutte de steun niet cadeau gekregen. Hij moest zijn speech, vaak de apotheose van partijbijeenkomsten, nu vóór de stemming doen. En aan de microfoon verscheen een hele stoet VVD-prominenten om de vijftienhonderd leden te overtuigen. ‘Klaas uit Breda’ bijvoorbeeld, oud-fractieleider Klaas Dijkhoff, of ‘Henk uit Twente’, oud-minister Henk Kamp.

Afrekenen

Daarna moest Rutte ook nog ‘zijn persoonlijke commitment’ toezeggen, dat hij ook iets aan de asielinstroom gaat doen, die volgend jaar op vijftigduizend wordt geraamd. De ‘te grote instroom’ moet ‘substantieel kleiner’. “Anders kunnen we niet door.”

En ja, licht hij toe, de VVD-leden mogen met hem afrekenen als die instroom niet krimpt. “Al geldt dat voor alles wat ik beloof.”

Maar over hoe en wanneer Rutte dat wil gaan doen, blijft hij met opzet vaag. “Als ik hier ook maar íets over zeg, trommelen de media hoogleraren op die vertellen waarom het niet zou kunnen.”

Ongelijk heeft hij daar niet in. Een asielstop is met oog op internationale verdragen nagenoeg onmogelijk, asielprocedures zijn al onaantrekkelijk gemaakt en gezinsherenigingen uitgesteld. Hooguit kan nog eens worden bekeken waarom asielverzoeken in Nederland vaker worden ingewilligd (85 procent) dan in vergelijkbare landen als Duitsland (62 procent) en Oostenrijk (53 procent). Staatssecretaris Van der Burg is misschien wel eerlijker als hij tegen journalisten zegt dat het gewoon ‘heel, heel ingewikkeld wordt’.

Bovendien heeft Rutte met zijn bezweringsformule voor eigen achterban een politiek probleem geschapen voor zijn kabinet. Want regeringspartners D66 en ChristenUnie voelen helemaal niet voor het indammen van de asielinstroom.

Platte aarde

Nota bene terwijl Rutte zijn beloftes deed, klonken luttele kilometers verderop, bij het congres van D66 in dezelfde stad, heel andere woorden. Leden van de partij namen unaniem een motie aan waarin werd gesteld dat migratie ook ‘een oplossing kan zijn’. D66 wil bovendien dat asielzoekers hier direct aan het werk kunnen, om openstaande vacatures te vervullen.

D66-senaatsvoorzitter Petra Stienen deed smalend over hoe reëel een rem op asiel is: “Sommige mensen denken dat de aarde plat is.” En Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt beloofde ervoor te waken dat Nederland ‘steeds rechtser wordt’.

Rutte hield hoop dat hij D66 kan overtuigen van de noodzaak van een kleinere instroom. “Het is destijds, met de Syrische instroom, ook gelukt via de Turkijedeal. Dus het kan.”

In het kabinet moet dat gesprek nog wel echt op gang komen, erkende hij. En ondanks de ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen met D66, houdt Rutte op z’n Ruttes aan zijn optimisme vast. “Hier kunnen we uitkomen. Het kan echt. Dat geloof ik.”