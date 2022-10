De Onderzoeksraad schetst het beeld van een regering die met de beste bedoelingen van virusgolf naar virusgolf poldert

Als het ene na het andere land tot een mondkapplicht overgaat en burgemeesters en experts er hier ook over beginnen, wordt de politieke druk in het najaar van 2020 zo groot dat het kabinet het OMT passeert en stapsgewijs mondkapjes verplicht in Nederland. Beeld Remko de Waal/ANP

Jeroen Dijsselbloem, de inmiddels vertrokken voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), deelde in februari nog een dikke onvoldoende uit aan het kabinet, dat niet klaar was voor een pandemie. Zijn opvolger klinkt milder. Bij de presentatie van deel twee van de driedelige corona-evaluatie toonde OVV-raadslid Erica Bakkum woensdag begrip voor de ‘complexe fase’ tijdens de tweede en daaropvolgende coronagolven, van september 2020 tot juli 2021. “De crisis verandert iedere keer, het virus ook. Dat is best zwaar.”

Maar juist daarom had het kabinet moeten onderzoeken wat werkt en wat niet, en welke (ongewenste) effecten optreden bij ingrijpende maatregelen als een scholensluiting, avondklok en mondkapjesplicht. “Verzamel gegevens. Als je dat doet, heb je bij een volgende variant of een nieuwe pandemie specifieke Nederlandse gegevens over de gevolgen van zo’n middel. Evalueer alles, denk in scenario’s,” zegt Bakkum.

Gevoel van desillusie

In een ruim driehonderd pagina’s tellend rapport schetst de OVV het beeld van een regering die met de beste bedoelingen van virusgolf naar virusgolf poldert, zich soms verschuilend achter ‘de witte jassen’ van het Outbreak Management Team (OMT), om op andere momenten onder grote politieke druk hetzelfde OMT plotseling juist te passeren.

De OVV keek ditmaal specifiek naar de vaccinatiestrategie, de avondklok, scholensluiting en de mondkapplicht. De conclusies zijn duidelijk: lockdownmaatregelen zijn dus nooit goed geëvalueerd. Ook werd er te lang gewed op één vaccinscenario (AstraZeneca via huisartsen) en was de communicatie over vaccins als oplossing van de crisis (‘licht aan het einde van de tunnel’) veel te stellig. ‘Als vervolgens blijkt dat een hoge vaccinatiegraad niet automatisch betekent dat maatregelen niet nodig zijn, ontstaat er een gevoel van desillusie’, schrijft de OVV.

Ook rond de avondklok werd veel onzekerheid weggepoetst in de kabinetscommunicatie: de onduidelijkheid over het werkelijke effect van het paardenmiddel ‘bleef grotendeels buiten beeld’ en het straatverbod werd ondanks beloftes telkens verlengd. Zo kan bij burgers het beeld blijven hangen dat ze langere tijd een avondklok met vage effecten in worden gerommeld. Terwijl eerlijk zijn over onzekerheden beter is, gelooft Bakkum: “Deel onzekerheden, maak ze inzichtelijk. Dat zal bijdragen aan het draagvlak.”

Varen in de mist

In kabinetskringen werd geworsteld met dit dilemma. Ministers probeerden te laten zien dat er heel veel onzeker is – ‘het is als varen in de mist’– maar er was ook dringende behoefte aan duidelijkheid: houd afstand, blijf binnen, test bij klachten. Als je na die instructies moet melden: we weten niet of het precies werkt, kijk maar even hoe het uitpakt, dan wordt het niks, redeneren adviseurs.

De OVV vindt communicatie en argumentatie wel vaker de achilleshiel van de corona-aanpak. Neem de scholensluiting. Toen in december 2020 de Britse variant dominant werd en scholen toch dicht moesten, was dit vooral om de ouders thuis te houden en zo de virusverspreiding te remmen, werd er verteld. ‘Dat zorgde voor veel frustratie bij scholen en ouders,’ schrijft de OVV. ‘Toch is niet overwogen om scholen te ontzien en te kiezen voor een thuiswerkplicht’.

Mondkapjesbeleid

En het Nederlandse mondkapjesbeleid is al helemaal een grote klucht. De eerste maanden na de uitbraak verschuilen ministers zich achter de experts van het OMT, die sceptisch zijn over massaal gebruik van mondmaskers.

Maar als het ene na het andere land tot een mondkapplicht overgaat en burgemeesters en experts er hier ook over beginnen, wordt de politieke druk in het najaar van 2020 zo groot dat het kabinet het OMT passeert en stapsgewijs ook mondkapjes verplicht.

In de politiek, bij de GGD en door scholen wordt het nieuwe OVV-rapport nu omarmd. Maar ondertussen moet het kabinet vooral hopen dat de huidige coronanajaarsgolf geen code zwart in ziekenhuizen oplevert. Want klaar voor weer een heftige coronawinter is Nederland niet, blijkt opnieuw.