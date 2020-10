De omstreden coronawet: na veel gedoe houdt het parlement het laatste woord

Achter de schermen is de omstreden coronawet flink aangepast, met boetes, meer controle van het parlement en géén controle achter de voordeur. Woensdag en donderdag buigt de Tweede Kamer zich over de nieuwe wet die vermoedelijk op instemming kan rekenen. Zes vragen hierover.

1. Waarom moet deze wet er komen?

Het kabinet wil wel met maatregelen kunnen ingrijpen tegen het virus, maar een soort noodtoestand vindt premier Rutte ‘on- Nederlands’. Nu zijn coronamaatregelen veelal via zogeheten noodverordeningen geregeld, maar de Tweede Kamer beklaagde zich nauwelijks inspraak te hebben. De tijdelijke coronawet moet in die situatie verbetering brengen. Woensdag en donderdag bespreekt de Tweede Kamer deze 2.0-versie.

2. Wat maakt de wet omstreden?

Belangengroepen en adviserende organen zoals de Raad van State hadden forse kritiek. Privacy- en rechtsgeleerden vreesden bovendien dat het kabinet met de wet in de hand meer macht naar zich toe zou trekken. Daarnaast was de angst dat wettelijk vastgelegd zou worden dat je 1,5 meter afstand moet houden (dat staat er niet in), dat de corona-app verplicht zou worden (is niet zo) of dat de politie altijd bij mensen thuis zou mogen controleren (ook niet). Via de huidige noodverordeningen ligt er meer macht bij de overheid, dan straks met de wet. Nu kan de politie bij huisfeestjes nog ingrijpen, straks pas als er sprake is van verstoring van de openbare orde. De grondwet beschermt het huisrecht en dat is nadrukkelijk in de wet opgenomen.

3. Wat is achter de schermen aangepast?

Best veel. Kabinet en coalitiepartijen wilden in de Tweede Kamer zoveel mogelijk draagvlak. Daarom is er flink wat water bij de wijn gedaan. De wet gaat nu (elke keer als hij in werking wordt gezet) niet meer gelden voor zes, maar drie maanden. De 1,5 meter afstand is vervangen door het zinnetje ‘een veilige afstand’ en de coronaboete is omlaag gegaan van 390 naar 95 euro (voor meerderjarigen). Daarbij wordt ook de aantekening op het strafblad geschrapt van de 15.000 mensen die al beboet zijn, zoals minister Ferd Grapperhaus (Justitie) die in de fout ging op zijn eigen bruiloft. Ook komt er onder druk van de Tweede Kamer geen landelijk bezoekverbod in verpleeghuizen, maar kan een ‘cliënt altijd bezoek van ten minste één familielid of naaste krijgen’. “Menselijk contact is namelijk essentieel voor het welbevinden.”

Belangrijk is ook de aanpassing dat de controle door de Tweede Kamer wordt vergroot. Als de minister straks maatregelen wil afkondigen, krijgt de Tweede Kamer een week de tijd om deze af te wijzen, of ermee in te stemmen. Alleen als er direct ‘gevaar’ is, mag het kabinet meteen een maatregel afkondigen die gelijk ingaat (zoals in maart met de sluiting van de horeca) en kan het parlement pas achteraf - na een week dus - de maatregel alsnog naar de prullenbak verwijzen. In die zin krijgt het parlement straks het laatste woord als het kabinet vindt dat er moet worden ingegrepen.

4. Verplicht deze wet ook het gebruik van de corona-app?

Nee. Voor de corona-app is een aparte wet gemaakt, die eerder door de Tweede en gisteren door de Eerste Kamer is geloodst. En het uitgangspunt daarin is: de app wordt niet verplicht. Sterker, in deze wet is vastgelegd dat werkgevers, openbaarvervoerbedrijven of eigenaren van gebouwen zoals winkels iemand niet mogen verplichten de app te gebruiken.

5. Zegt de wet iets over mondkapjes?

Niet direct. Het kabinet beseft dat het verplichten van een mondmasker juridisch heel veel haken en ogen kent, erkende premier Rutte al. Daarom geldt het nu als een ‘dringend advies’, niet als een verplichting. En na alle kritiek op de eerdere versie van de coronawet zal het kabinet maar wat voorzichtig zijn om zo’n plicht via de wet te regelen.

6. Is daarmee alle kritiek van de baan?

Zeker niet. Geert Wilders (PVV) sprak al van een ‘verschrikkelijke’ en ‘totalitaire’ wet. Het kabinet scheert, ook in de verwaterde versie, immers langs grondrechten met het wettelijk vastleggen van de ‘veilige afstand’ die mensen op straat moeten houden. En maatregelen die bepalen hoeveel bezoek je thuis mag ontvangen, krijgen zo een wettelijke basis, terwijl dit schuurt met het huisrecht dat in de grondwet staat.