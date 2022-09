De ‘Omgekeerde Supermarkt’ krijgt een permanent filiaal om voedsel in te zamelen

Half november opent de omgekeerde supermarkt in de Czaar Peterstraat. Beeld Dingena Mol

Door de coronapandemie, stijgende energieprijzen en hoge inflatie zijn meer mensen afhankelijk geworden van de Voedselbank. En het worden er zeer waarschijnlijk nog meer, zeker nu de Voedselbank wegens de stijgende kosten voor levensonderhoud de drempel voor het krijgen van een voedselpakket heeft verlaagd.

Ondertussen lopen de donaties bij de Voedselbanken terug. Supermarktketens hebben maatregelen genomen tegen voedselverspilling, waardoor er minder over blijft voor de voedselbanken. Zij kunnen de vraag daardoor simpelweg niet aan.

Niet nemen, maar geven

Studentenorganisatie Knappe Koppen, die zich bezighoudt met het koppelen van studenten aan (start-up)bedrijven, bedacht daarom een simpel concept: de Omgekeerde Supermarkt. Geen levensmiddelen kopen, maar doneren. De gedoneerde producten komen vervolgens via de Voedselbank terecht bij mensen die ze hard nodig hebben.

Afgelopen december opende de Omgekeerde Supermarkt een pop-upstore in het centrum van Amsterdam. Die was slechts drie dagen open, maar bleek een daverend succes: er werden twee vrachtwagens vol aan donaties ingezameld en de pop-up genereerde aandacht voor de Voedselbank en haar groter wordende probleem.

Vanwege het grote succes en de positieve geluiden van Amsterdammers, besloot Knappe Koppen in samenspraak met de Voedselbank door te pakken, vertelt Bram Oskam, een van de initiatiefnemers. “De Voedselbank gaf aan dat zij juist in deze tijd steeds meer mensen hebben die afhankelijk worden van de voedselpakketten. We hebben toen samen met de Voedselbank en gemeente Amsterdam gekeken naar de mogelijkheden.”

Crowdfunding

De organisatie begon een crowdfundingactie om genoeg geld op te halen om een permanent filiaal openen. Een pand is inmiddels gevonden – in de Czaar Peterstraat – en het contract voor de komende twee jaar is getekend. De kosten voor het eerste jaar zijn zelfs al gedekt, vertelt Oskam. “We hebben meegedaan aan een pitchwedstrijd van de gemeente Amsterdam, Studio Binnenstad, en die hebben we gewonnen. Dat leverde mooie financiële steun op. Bovendien heeft de gemeente ons ook geholpen met advies en het vinden van een locatie.”

Met het geld van de crowdfundingactie wil Knappe Koppen het pand ook na het eerste jaar huren en voorzien van water, gas en licht. Ook wordt het geld ingezet om de vrijwilligers die de supermarkt draaiende houden te voorzien van een kopje koffie.

Koffiebar

De initiatiefnemers hopen op termijn in het pand ook een kleine koffiebar te kunnen openen en werken daarvoor samen met Moyee Coffee, een producent van ‘eerlijke koffie uit eigen land’. Oskam hoopt dat de koffiebar ook een ontmoetingsplek wordt, waar mensen samenkomen met de missie en het verhaal van de Omgekeerde Supermarkt. De opbrengst van de koffiebar gaat naar de Voedselbank.

Momenteel wordt er verbouwd en hard gewerkt om het pand klaar te krijgen voor de feestelijke opening. Die zal naar alle waarschijnlijkheid half november zijn. “Maar,” lacht Oskam, “je weet hoe het gaat met verbouwingen, dus pin me er niet op vast. Wat zeker is, is dat de Omgekeerde Supermarkt er komt.”

En Knappe Koppen zal er alles aan doen om te zorgen dat TKRAMREPUS ook blijft.

