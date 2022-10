De Noren worden schathemeltjerijk van de energiecrisis – en dat leidt tot ongemak

Terwijl veel Europese landen worstelen met de energiecrisis, ziet gasreus Noorwegen de inkomsten alleen maar groeien. Afgelopen jaar verdienden de Noren 300 procent meer aan olie en gas. In Oslo leidt dat zo nu en dan tot ongemak. ‘Er zijn momenten waarop het niet leuk is om geld te verdienen.’

Noorwegen, dat betrouwbare Noorwegen. Het land van de Nobelprijs voor de Vrede. Een gulle gever aan goede doelen – gemeten naar de economie de een-na-grootste binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waartoe de meeste (westerse) ontwikkelde economieën behoren. En een belangrijke internationale partner van West-Europa en Oekraïne.

Datzelfde Noorwegen sprong dan ook graag bij toen Rusland wegviel als belangrijkste gasleverancier van Europa. Europa kon niet zonder het Noorse gas, maar ook de Noren profiteerden. En hoe. Noorwegen verdient fors aan de energiecrisis. Wat heet: de inkomsten uit olie en gas nemen in 2022 naar verwachting toe met 881 miljard Noorse kronen (84,9 miljard euro), naar 1169 miljard kronen (112,6 miljard euro) in totaal. Een ongekende groei van bijna 306 procent. De inkomsten voor 2023 worden zelfs nog hoger geschat.

Die recordopbrengst gaat niet onopgemerkt voorbij. Niet in Europa, waar de Poolse premier Mateusz Morawiecki de Noren opriep hun winsten te delen. En niet in Noorwegen zelf. “Er zijn momenten waarop het niet leuk is om geld te verdienen. Dit is er een van, gegeven de omstandigheden,” zei de Noorse energieminister Terje Aasland over de paradoxale situatie van zijn land in maart.

De Noorse Groenen riepen recent op tot het creëren van een solidariteitsfonds. “Het is niet onze fout dat Poetin een energieoorlog heeft ontketend,” zei parlementariër Lan Marie Nguyen Berg. “Maar we kunnen wel beslissen wat we doen met onze winst.”

Grootste staatsfonds ter wereld

Vooralsnog blijft dat solidariteitsfonds slechts een proefballon. “Het idee krijgt weinig steun. Gek genoeg,” zegt Berit Lindeman, secretaris-generaal van het Noorse Helsinki Comité, een mensenrechtenorganisatie. Zelf is ze voorstander van een dergelijk fonds – van extra steun aan Oekraïne in bredere zin. Het gebrek aan discussie heeft volgens haar alles te maken met een ander, bekender Noors fonds: het zogeheten Staatspensioenfonds. Met een vermogen van omgerekend meer dan 1,1 biljoen (1100 miljard) euro, gestoken in onder meer aandelen, staatsleningen en vastgoed, het grootste staatsfonds ter wereld.

Op papier zouden alle 5,3 miljoen Noren in één klap bijna twee ton op hun rekening kunnen ontvangen. Op papier, want dat is precies waar het fonds niet voor is bedoeld. In 1990 besloten de Noren om een deel van hun olie- en gasbaten in het fonds te storten. Toekomstige generaties zouden kunnen meeprofiteren van de huidige baten.

Het Oliefonds, zoals het toen nog heette, had Nederland als voorbeeld – zoals Nederland omging met de aardgasbaten, zouden de Noren het níét doen. Doodsbenauwd waren ze voor een fenomeen dat The Economist in 1977 omschreef als ‘The Dutch Disease’. Door de grote vraag naar Nederlands aardgas was de gulden duur geworden, wat de export – en daarmee veel bedrijven – geen goed deed. De werkloosheid nam toe, uitkeringen werden gedekt via de aardgasbaten en de economie raakte in het slop.

Dat zou de Noren niet overkomen. Maar wat begon als een appeltje voor de dorst, groeide uit tot een volledige boomgaard – een gigantisch staatsfonds. De Noren hebben met zichzelf afgesproken dat er jaarlijks maximaal 3 procent uit mag worden besteed. Het moet een te grote afhankelijk van olie en gas voorkomen.

Angst voor instabiliteit

“Volgens mij komt daar de terughoudendheid om te investeren vandaan,” zegt Lindeman. “Hoewel de huidige, hogere inkomsten niet hetzelfde zijn als het Staatspensioenfonds, zit het idee om niet te veel van de olie- en gasbaten uit te geven er bij veel Noren ingebakken.” Econoom Aslak Berg, die onder meer heeft gewerkt voor de Noorse overheid, kan zich daarin vinden. “De naam – Staatspensioenfonds – zegt genoeg. Het is helemaal geen pensioenfonds, maar de naam benadrukt dat dit geld bedoeld is voor later.”

Bovendien hebben de Noren momenteel hun eigen problemen: hoge elektriciteitsprijzen. Het Noorse netwerk, zeker in het zuiden, is verbonden met de rest van Europa. En ook inflatie is een zorg. Met 7 procent ligt die een stuk lager dan in Nederland, maar daar put de Noorse consument vermoedelijk weinig troost uit.

Ondanks het uitblijven van bijvoorbeeld een solidariteitsfonds, is het niet zo dat Noorwegen niets doet. Volgens de ‘Ukraine Support Tracker’ van het Duitse Kiel Institut für Weltwirtschaft is het in absolute aantallen de zevende sponsor van Oekraïne (Europese instituties meegerekend). Omgerekend naar de grootte van de economie staat Noorwegen op plek vijf.

Oslo is ook echt bereid Europa te helpen, zegt econoom Berg. Van een prijsplafond is de regering geen voorstander. “Het zou marktverstorend werken, zo is de gedachte. En het voelt, eerlijk gezegd, een beetje oneerlijk: Europa koos zelf voor dit systeem met kortlopende contracten.” Het liefst sluiten de Noren deals voor de langere termijn, tegen redelijke prijzen, zegt Berg. De Noren weten op die manier waar ze aan toe zijn, Europa krijgt lagere prijzen.

Lekkage bij Nord Stream

De Noren zijn zich zelf bovendien meer dan ooit bewust van de Russische dreiging. Jakub Godzimirski, onderzoeker aan het Noorse Instituut voor Internationale Betrekkingen, vergelijkt het met de ommezwaai die Duitsland maakte. De zogeheten Zeitenwende. “Jarenlang volgde Noorwegen een tweesporenbeleid. Enerzijds was er afschrikking, bijvoorbeeld via het lidmaatschap van de Navo. Aan de andere kant was er het geruststellen van Moskou. Noorwegen werkte bijvoorbeeld in de visserij veel samen met Rusland, waarmee het een grens deelt.”

Alle banden met Rusland worden nu opnieuw tegen het licht gehouden. Helemaal sinds het lek bij de Nord Streampijpleidingen, zeer waarschijnlijk het gevolg van Russische sabotage. “Dat zorgde voor een schokgolf binnen de Noorse politiek,” zegt Godzimirski. “Het wordt gezien als een signaal van Rusland: ze zijn in staat én bereid een dergelijke sabotageactie te ondernemen.”

De Noorse infrastructuur wordt beter beveiligd, een proces dat al voor het lek bij Nord Stream was ingezet. De opgave is groot, zegt Godzimirski. “Noorwegen heeft 9000 kilometer aan pijplijn. Aan de andere kant: het moet wel. Een aanval op de infrastructuur zou een verwoestend effect hebben.”