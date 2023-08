De nieuwe premier mag niet helemaal op Rutte lijken, maar toch ook wel weer een beetje

Nu Dilan Yesilgoz de lijsttrekker van de VVD is, lijkt een vrouwelijke premier voor het eerst een serieuze optie. Beeld Sem van der Wal/ ANP

Dat Mark Rutte in 2010 zijn eerste persconferentie als minister-president niet op het ministerie van Algemene Zaken hield, zoals Jan Peter Balkenende altijd had gedaan, was op z’n minst opvallend te noemen. Hij wandelde die vrijdag na de ministerraad naar Nieuwspoort, iets wat hij zijn hele ambtsperiode volhield.

Tijdens die ontmoetingen met de pers deinsde Rutte niet terug voor kritische vragen en was hij ook de beroerdste niet om een journalist uit te dagen – in tegenstelling tot zijn voorganger. Hoe Rutte’s opvolger de wekelijkse persconferentie gaat aanpakken, moet blijken.

Peinzend over het functieprofiel voor de nieuwe premier zegt hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak: “Het moet een premier zijn die boven de partijen staat. Geen partijman. Hij of zij mag wel een visie hebben, maar die moet niet hinderend zijn in het oplossen van problemen. We willen toch altijd een pragmatist. In die zin zal de opvolger iemand zijn die de continuïteit waarborgt.”

Een béétje op Rutte lijken

De grootste behoefte van de Nederlandse kiezer is een ándere minister-president na dertien jaar Rutte. Daar wordt aan voldaan, nu hij heeft aangekondigd te stoppen.

Daarmee houdt de overeenstemming over wie in het torentje moet plaatsnemen wel op.

Johan Remkes diende als staatssecretaris onder premier Wim Kok, als minister onder Jan Peter Balkenende en deed veel commissies op verzoek van Rutte. Hij heeft een kijk op de werkwijze van ministers-presidenten. “Lubbers bemoeide zich met alles en dacht met zijn ministers mee. Balkenende deed dat veel minder en Rutte alleen als het hem werd gevraagd.”

Toch heeft Rutte een aantal eigenschappen die zijn opvolger ook mag hebben. Alle ballen lang in de lucht weten te houden, moed bewaren bij moeilijke dossiers, werk maken van de teamgeest, geen selfie schuwen en internationaal zeer gezien zijn aan de vergadertafels en Europese toppen.

Een vrouwelijke premier

Nederland lijkt ook te verlangen naar een vrouwelijke minister-president. Waar veel landen in de wereld dit al hebben meegemaakt, is dat in Nederland nog steeds niet gebeurd.

Het lijkt voor het eerst een serieuze optie nu de grootste regeringspartij in de persoon van Dilan Yesilgöz een lijsttrekker levert die de strijd met anderen durft aan te binden. Haar Koerdisch-Turkse achtergrond maakt haar bovendien voor veel kiezers aantrekkelijk.

Ook de BBB van Caroline van der Plas maakt kans de grootste te worden, maar Van der Plas bedankt om uiteenlopende redenen vooralsnog voor het premierschap. Haar vliegangst, aversie tegen hoge hakken en representatieve kleding doen haar niet verlangen naar de functie. Daarmee is Yesilgöz vooralsnog de enige kans makende vrouwelijke kandidaat.

Met lijsttrekkerskandidaat Timmermans aan het roer zou Nederland op internationaal vlak niet aan gezag inboeten. Beeld Sandra Uittenbogaart/ANP

Premier met visie

Voor een visie moest je naar de oogarts, hoonde Rutte over zijn vermeende gebrek aan een perspectief voor Nederland. Maar het is zeker waar dat Rutte meer floreerde bij het oplossen van crises dan bij het houden van een lezing of algemene politieke beschouwingen waarbij hij zijn publiek bij de hand nam om het de toekomst in te gidsen.

Een andere lijsttrekkerskandidaat, Frans Timmermans van PvdA/GroenLinks, is daarentegen vaak betrapt op visies. Grote verhalen waarin hij zijn begeesterde luisteraars meenam en een snaar raakte.

Na het zomerreces staat de eerste lezing van Timmermans al gepland: de Abel Herzberglezing op 10 september. Daar wil hij antwoord geven op de vraag waarom de mensheid niet met voldoende overtuiging lijkt te handelen, terwijl dit wel zou moeten.

Internationale premier

De nieuwe minister-president moet ook niet iemand zijn die op het internationale toneel een beetje voor gek wordt gezet door een andere premier. Dat overkwam Balkenende, wiens gekreukte confectiecolbert in 2003 in het Griekse Porto Carras werd rechtgetrokken door de Italiaanse premier Berlusconi, terwijl andere premiers lachend toekeken.

Ook hier valt er geen gat voor Nederland als Timmermans minister-president zou worden. Timmermans kan als voormalig Eurocommissaris geblinddoekt over Europese vergadertafels lopen zonder een glas om te stoten. Nederland boet niet in aan gezag en invloed als hij het zou worden.

Remkes wijst tenslotte op één aspect waar we de nieuwe premier niet mee moeten belasten. “Er wordt een grote macht toegedicht aan de minister-president die hij formeel en feitelijk niet heeft. Op het laatst werd bij ieder probleem geroepen: ‘En waar was de premier?’ Dat is echt onzin.”