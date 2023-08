De methode-Omtzigt ontleed: luis in de pels die doorvraagt, vasthoudend is én vijanden maakt

Pieter Omtzigt verlangt altijd meer informatie van het kabinet. Beeld Peter Hilz/ANP/Hollandse Hoogte

De complete politieke pers staart naar de tijdlijn van Pieter Omtzigt: wanneer komt ‘De Aankondiging’? Doet het populaire Tweede Kamerlid mee aan de verkiezingen met een eigen partij? Zoals de massa op het Sint-Pieterplein in Rome vaak lang moet wachten op witte rook voor een nieuwe paus, zo vraagt ook Pieter Omtzigt nog even geduld. Al lijkt het er sterk op dat hij meedoet. Wat is zijn modus operandi?

1. Omtzigt vreet dossiers, vraagt door en bijt zich vast

Ping! Berichtje. Omtzigt in de app. Bij nacht en ontij soms. Iedereen rond het Binnenhof weet dat de parlementariër uit Enschede zich niet aan kantoortijden houdt. Omtzigt is een werkpaard. Dat was altijd al zo, zeggen CDA’ers. Wandelden zij naar het café na een lange dag in de Kamer, dan brandde er bij Omtzigt op kantoor nog een lampje. Omtzigt verkiest dossiers boven een biertje.

Hij is vasthoudend. Wat het onderwerp ook is – pensioenen, corruptie, de rechtsstaat, MH17 of de Toeslagenaffaire – de ex-CDA’er dompelt zich onder in het thema, weet precies waar de politieke pijn zit en begint dan met zijn missie.

De politieke luis in de pels is geliefd én gehaat, denkt sneller dan veel anderen, vraagt altijd meer informatie van het kabinet. Hij wil een tijdlijn, een feitenrelaas. En dat ene memo, dat wil hij ook ontvangen. Vaak lijkt hij gedreven door argwaan dat de regering vooral stukken achterhoudt, maar op cruciale dossiers blijkt dat die achterdocht soms zeer terecht is..

2. Omtzigt verzamelt denkers en helpers om zich heen, maar bindt zich niet formeel

Een denktank, een financiële steunstichting (met ruim twee ton in kas), een hoogleraar, politieke geestverwanten: sinds Omtzigt met ruzie uit het CDA stapte in 2021, is er rond de parlementariër een ring van kennis en kunde ontstaan. Dat zijn soms directe medewerkers in dienst, maar veel vaker gaat het om meedenkers op afstand.

Initiatieven als de stichting Sociale Christendemocratie, de Nieuwe Denktank en politieke partij De Alliantie sympathiseren met Omtzigt, al zijn er formeel tot dusver geen banden. Mocht Omtzigt de sprong naar het lijsttrekkers­podium wagen, dan bieden deze informele kringen waarschijnlijk hulp en bijstand, denkt CDA-fractieleider en Omtzigtsympathisant Gabriëlle Heine uit Maastricht. Heine denkt daarom ook dat het helemaal niet zo lastig wordt voor Omtzigt om met een partijprogramma en een kieslijst te komen.

De ideeën zijn de afgelopen jaren deels gestold in Omtzigts boek Een nieuw sociaal contract (2021). Daarin staan plannen om de fundamenten van de rechtsstaat – het stelsel van macht en tegenmacht – te verbeteren. “Je hebt die denktanks eromheen, er zijn veel capabele mensen,” zegt Heine, die zelf bij het CDA zegt te blijven. “De vraag is meer: hoe geef je er invulling aan? Ook als je herstellende bent van een burn-out. Dat is echt aan Omtzigt zelf.”

Geluiden dat Omtzigt of zijn vertrouwelingen al mensen polsen om mee te doen, worden door zijn woordvoerster ontkend. “Pieter is bezig een afweging te maken. Maar er is verder nog niets. Je hebt een groepje meedenkers, de rest moet allemaal nog komen.”

Formeel houdt Omtzigt de handen vrij. Gesprekken met andere politieke partijen leidden niet tot een verbintenis, al stond de deur daarvoor bij BBB wel open.

3. Omtzigt deinst niet terug na tegenwerking

Ministers (ook van zijn eigen partij), het CDA-hoofdbestuur, de regering op Malta: op veel niveaus treft Omtzigt tegenwerking. Ministerraadnotulen uit 2021 bieden een zeldzaam inkijkje in de weerstand die Omtzigt treft: partijgenoten Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge beschrijven rond de Toeslagenaffaire druk bezig te zijn geweest met het ‘sensibiliseren’ (beïnvloeden) van Omtzigt, ‘overigens met beperkt succes’.

Tien jaar eerder dreigde Omtzigt op een zijspoor te belanden bij het CDA, maar hij knokte zich met een persoonlijke campagne omhoog. Bij de grote thema’s als de rechtsstaat, pensioenen en toeslagen stak Omtzigt zijn nek uit, maar soms trad hij ook op als een ombudsman voor mensen in de problemen. Op Malta hielp hij de familie van een vermoorde journalist die vriendjespolitiek op het eiland blootlegde. Een bomaanslag maakte een einde aan het leven van de onderzoeksjournalist, Omtzigt hielp bij het aandringen op onderzoek. Uiteindelijk stapte de Maltese premier op.

CDA’ers maakten zich in die periode wel zorgen over de werklust en Omtzigts gebrek aan doseren: doe het rustiger aan, zeiden ze, neem vrij. Tegen de website van het AD zei Omtzigt: “Als ouders me mailen met klachten over de dienst Toeslagen zeg ik niet: Ik ben te druk. En als de zoons van een vermoorde journalist uit Malta aankloppen, kijk ik niet de andere kant op.”

4. Omtzigt stemt vaak mee met BBB en SGP, maar is niet in één hokje te stoppen

De afgelopen jaren afficheerde Omtzigt zich als een sociaal-conservatief politicus met een scherp oog voor de overheid als schild voor de zwakken. Zolang er geen partij is – laat staan een programma – kunnen potentiële kiezers voor houvast kijken naar het stemgedrag van het solo-Kamerlid: met welke andere partijen stemde hij mee?

NRC analyseerde met hulp van politicoloog Tom Louwerse (Universiteit Leiden) alle stemmingen en ziet dat Omtzigt het meest op één lijn zit met de SGP (81 procent overlap) en BBB (80 procent). De oud-CDA’er verschilt duidelijk van rechts-populistische partijen als PVV, ­Forum en JA21, maar óók van linkse oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks.

Toch is hij niet in één hokje te stoppen: ondanks de overeenstemming met BBB verschillen ze juist op cruciale onderdelen. Zo meldde Omtzigt zelf dat hij ‘niet in de Kamer is gegaan om de vleesindustrie te beschermen’, wil hij het stikstofbeleid niet schrappen en vindt hij dat de uitstoot van de agrarische sector omlaag moet.

5. Maar hij kan zich ook verliezen in dossiers

Zijn plichtsbesef en zijn werklust raken aan de achilleshiel van de ‘methode-Omtzigt’, zeggen mensen die met hem hebben gewerkt. Omtzigt is op zijn best als hij mensen helpt, speurt naar misstanden, dossiers doorgrondt en een bewindspersoon met fout beleid confronteert. De successen op dat vlak zijn evident.

Maar soms draaft hij door. Niet alles wat Omtzigt aanraakt, verandert in goud. In 2017 ging het mis en Omtzigt beging een blunder in het MH17-dossier. Hij had een ‘nepgetuige’ geholpen met diens verklaring voor een bijeenkomst met nabestaanden. Later erkende Omtzigt dat hij fout zat en leverde hij het woordvoerder­schap over MH17 in. Er klonk vaker kritiek, ­bijvoorbeeld toen Omtzigt – doorgaans warm voorstander van openbaarheid en transparantie – weigerde zijn appjes met de mondkapjesdealer Sywert van Lienden vrij te geven.

En samenwerken met de parlementaire pitbull is ingewikkeld, verklaren CDA’ers. Soms zijn er emotionele uitbarstingen, ook in het bijzijn van journalisten. De partij adviseerde Omtzigt wel rust te pakken, maar nog altijd kampt de parlementariër met naweeën van een burn-out. In 2021 meldde het Kamerlid zich voor een aantal maanden ziek omdat onder meer de Toeslagenaffaire, de lijsttrekkersverkiezing en dossiers als de corruptie op Malta te veel van hem hadden gevergd. Voor sommigen was dit reden vraagtekens te zetten bij de geschiktheid van Omtzigt als partijleider. Oud-politici als Henk Kamp (VVD) en Alexander Pechtold (D66) zien ook een eenzijdige aanpak: wel veel vragen en aanklagen, maar niet verantwoordelijkheid nemen.

Dat staat haaks op de opvatting van Omtzigt zelf, die het juist als een probleem beschouwt dat veel carrièrepolitici in Den Haag ‘een sprintje trekken’ naar het kabinetsvak, minister willen worden of staatssecretaris. In Omtzigts ogen is volksvertegenwoordiger immers het hoogste ambt.

6. Omtzigt denkt en twijfelt over grote besluiten

Nu er geen verzoening met het CDA komt en de flirt met BBB ook niet verder gaat, is de grote vraag in Den Haag deze zomer of Omtzigt een nieuwe partij zal oprichten en leiden. Dat betekent namelijk ook: organiseren, loslaten, delegeren. Niet bepaald talenten waarover Omtzigt volgens oud-partijgenoten beschikt. Maar als het Kamerlid daar toch in slaagt, voorspellen opiniepeilers een gouden uitslag voor zijn lijst.

Omtzigt neemt de tijd voor een ‘doordacht besluit’. Hij mag dan bekend staan als de ‘doortastende terriër’, als het om keuzes in zijn persoonlijke leven gaat, moet hij vaak lang nadenken, erkent hij eind 2020 in een radio-interview vlak na de machtswisseling bij het CDA: “Ik ben niet de allersnelste denker (...) Als ik jaren over dingen nadenk, komen antwoorden er vloeiend uit. Maar als dingen over mijzelf gaan....”

De gigantische electorale aantrekkingskracht vergroot intussen de druk. Kort voor de zomer zei hij het geven van een interview over zijn politieke toekomst hem al grote stress bezorgt.