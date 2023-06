De maand van Keti Koti: dit is er te doen in Amsterdam

Op 1 juni wordt in Amsterdam met de herdenkingstocht Memre waka de jaarlijkse Keti kotimaand geopend, die op 1 juli eindigt met de viering van de afschaffing van de slavernij (1 juli 1863). Beeld ANP / Berlinda van Dam

1 juni: Memre Waka

De Keti Kotimaand wordt officieel geopend met een herdenkingstocht, de Memre Waka. Op 1 juni start de tocht om 14.30 uur op de Dam. De tocht staat dit jaar in het teken van ‘Time for healing and reparation’. De herdenkingstocht eindigt bij de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht, waar kransen zullen worden gelegd en gespeecht zal worden.

Keti Koti in Theater Bellevue

In de week voor Keti Koti organiseert Theater Bellevue samen met theatergezelschap Likeminds een theaterprogramma waarin stil wordt gestaan bij het slavernijverleden. Tussen 27 juni en 1 juli zijn dagelijks een aantal voorstellingen te zien. De hele programmering is te vinden op de website van Theater Bellevue.

28 juni: Keti Koti lezing

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (Ninsee) organiseert samen met het Tropenmuseum de jaarlijkse Keti Koti lezing. Op 28 juni neemt Britse historicus David Olusoga de lezing voor zijn rekening. De hoogleraar Publieksgeschiedenis zet zich als schrijver, filmmaker en televisiepresentator in voor de erkenning van mensen van kleur en hun rol in de wereldgeschiedenis.

De lezing begint om 19.30 uur. Het is ook mogelijk om voorafgaand de nieuwe tentoonstelling van het Tropenmuseum, Onze koloniale erfenis, te bezoeken. Tickets voor de lezing en tentoonstelling zijn gratis verkrijgbaar op de website van het Tropenmuseum.

29 juni: Tori Neti

Op het Surinameplein in Amsterdam-West komen mensen bij het Monument van Besef, ook wel de Levensboom, bij elkaar om hun familieverhalen te delen. Onder andere presentator Quintis Ristie en de leden van muziekgroep Black Harmony delen hun verhalen. Volgens de organisatie is er ‘ruimte voor gebed, zang, dans, gedichten en het plaatsen van kaarsen bij het monument’.

30 juni: Dag van besef

De laatste dag van de Keti Kotimaand is de nationale Dag van Besef. Bij het Monument van Besef op het Surinameplein vindt er een herdenking plaats. Tijdens de herdenking wordt er gespeecht, gezongen en worden er kransen gelegd. Om 20.00 uur gaan de vlaggen halfstok en worden er twee minuten stilte gehouden.

1 juli: Bigi Spikri optocht

Keti Koti wordt afgetrapt met een kleurrijke en feestelijke optocht. Om 10.30 uur vertrekt vanaf de Stopera een stoet mensen in traditionele Surinaamse en Antiliaanse kledij. De stoet loopt onder begeleiding van brassbands naar het Oosterpark, alwaar de Nationale Herdenking plaats zal vinden.

1 juli: Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden

In het Oosterpark wordt jaarlijks op 1 juli, de dag dat de slavernij werd afgeschaft in 1863, de Keti Koti herdenking georganiseerd door Ninsee. Bij de 21ste herdenking zullen burgemeester Halsema, een afvaardiging van het kabinet en de koning aanwezig zijn. De herdenking is tevens de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Koning Willem-Alexander zal een toespraak houden bij de herdenking. Of hij ook excuses voor het slavernijverleden zal aanbieden is nog niet duidelijk “We laten ons verrassen”, zei Ninsee directeur Urwin Vyent op een bijeenkomst in het Stadsarchief.

Voorzitter Linda Nooitmeer stelt dat excuses van de koning van grote symbolische waarde zouden zijn, maar dat de organisatie vooral wil dat de koning stilstaat bij enkele punten. Bijvoorbeeld dat er meer aandacht moet zijn voor het doorwerken van het slavernijverleden in het heden, en dat achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van slavernij weggewerkt moeten worden.

De Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden begint om 14.00 uur en wordt uitgezonden op NPO1.

1 juli: Keti Koti Festival

Het afschaffen van de slavernij wordt ook sinds jaar en dag gevierd in de vorm van een gratis festival. Vanwege de verwachte drukte wordt het Keti Koti Festival dit jaar niet in het Oosterpark georganiseerd, maar op het Museumplein. Het festival begint om 13.00 uur. De herdenking in het Oosterpark zal op grote schermen live worden getoond. Daarna barst het feest lost met artiesten als Berget Lewis, Trijntje Oosterhuis, Alain Clarke, Akwasi en Jeangu Macrooy.

Ook is er een podium van radiozender FunX voor jongeren, een kinderpodium en een podium met traditionele muziek van onder andere Black Harmony. Daarnaast zijn er veel eetkramen, waar je kan genieten van Surinaamse barbecue, bara’s, broodjes pom en nog veel meer lekkers.

Free Heri Heri

Heri Heri, een Surinaams-creools gerecht met bakkeljauw, gekookte bakbanaan en wortelgroenten, wordt tegenwoordig beschouwt als een delicatesse. Dat was vroeger wel anders. Toen stond Heri Heri bekend als een gerecht dat door veel tot slaaf gemaakte mensen werd gekookt op plantages. Om bewustzijn te creëren deelt Kip Republic jaarlijks tijdens Keti Koti gratis Heri Heri uit. In onder andere het Paleis op de Dam, het Scheepvaartmuseum, Het Concertgebouw en de Kleine Komedie worden de maaltijden geserveerd. Kijk op de website van Free Heri Heri voor alle locaties.

