De luchtvaart krimpen? Het merendeel van Nederland ziet de noodzaak niet

De verkeerstoren van luchthaven Schiphol. Beeld /Remko de WaalANP

Uit de raadpleging blijkt dat 35 procent van de ondervraagden wil dat de luchtvaart groeit, 34 procent kiest voor groei noch krimp. 24 procent is voor krimp, 7 procent heeft geen mening.

Milieudefensie is, met andere milieuactivisten en actiegroepen van omwonenden, juist voor krimp van de luchtvaart. Daarmee zou de milieuhinder, vooral de uitstoot van broeikasgassen en geluidoverlast, naar aanvaardbare niveaus moeten worden teruggebracht.

De organisatie is niet teleurgesteld over de uitslag. “Dat wíj vinden dat krimp van de luchtvaart noodzakelijk is om de klimaatcrisis op te lossen, betekent nog niet dat iedereen in Nederland daar direct van overtuigd is,” zegt Bram van Liere van Milieudefensie. “Dat nu al een kwart van de Nederlanders voor afname kiest, is al heel wat. Dat betekent dat de bevolking veel verder is dan de politiek; ik ken maar één politieke partij die daarvoor pleit.”

Lelystad

De uitslag van de milieu-enquête sluit aan bij eerdere onderzoeken naar de groei van de luchtvaart en de vliegvelden Schiphol en Lelystad.

Met de enquête wil de organisatie de politiek onder druk zetten. Pal voor de zomervakantie heeft het kabinet besloten dat Schiphol stapsgewijs mag groeien, mits daar reductie van milieuhinder tegenover staat. De Tweede Kamer moet zich daar nog over uitspreken.

Uit de raadpleging blijkt verder dat 38 procent van de 1280 ondervraagden het een goed besluit vindt dat de opening van Lelystad Airport is uitgesteld, net geen kwart oordeelt negatief.

Milieudefensie concludeert dat 58 procent van de Nederlanders niet voor groei van het vliegverkeer is, zoals het kabinet heeft besloten. “Daar zijn we wel blij mee,” zegt Van Liere. “Nederland is klaar met groei.”