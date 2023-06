De lichtinstallaties van Lumus Instruments veroveren de festivals: ‘Ons systeem is gemaakt om mee te performen’

Een audiovisueel kunstwerk op het grauwe Westergasterrein, installaties op vrijwel alle grote dancefestivals: ze staan bijna nooit op een affiche, maar Lumus Instruments is inmiddels een gevestigde naam. ‘Ons systeem is gemaakt om mee te performen.’

Op een werktafel ligt een grote, ronde ijzeren – tja, wat is het eigenlijk? Het lijkt een probeersel, een onderdeel van iets groters dat nog lang niet af is. Je ziet de plekken waar de verschillende stukken metaal aan elkaar zijn gelast duidelijk zitten, twee ­grote zwarte lashelmen liggen op een tafel verderop. Maar af is het, en ja: het is zéker ook onderdeel van iets groters.

Zo werken ze bij Lumus Instruments, een bedrijf van drie ijverige mannen dat zich richt op audiovisuele kunst, met een focus op licht. Timo Lejeune (31), Julius Oosting (28) en Timothy Hendriks (32) hebben inmiddels een arsenaal aan kleinere onderdelen, waarmee ze telkens weer andere grote installaties kunnen bouwen.

Van de vele modulaire, lichtgewicht ­fixtures (simpel gezegd: lampen) tot zelfgebouwde software waarmee ze de installaties aansturen: alles maken ze zelf. Dat klinkt bijna vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. “Eigenlijk doet niemand het zoals wij,” zegt Lejeune met een bescheiden glimlach.

Toch weet bijna niemand wie ze zijn. Natuurlijk, de kenners wel, maar ze staan bijvoorbeeld nooit groots aangekondigd op affiches; ze werken binnen een niche­kunstvorm waarvoor weinig aandacht is.

Maakte je tijdens de coronawinter van 2021 een wandeling door het Westerpark en stuitte je, bij het door beton omgeven vijvertje op het Westergasterrein, op een lichtkunstwerk met geluiden van de zoevende wind? Van Lumus. Bezoek je weleens een festival? Dan heb je vast en zeker werk van ze gezien.

Arctic, de lichtkunstinstallatie van Lumus Instruments in het Westerpark. Beeld Rachel Ecclestone

Underground

Dat de drie Amsterdammers uniek zijn in hun soort is te zien aan hun klanten­bestand. Het toonaangevende Dekmantel, het creatieve Into the Woods, het populaire Wildeburg: ze worden voor lichtontwerp ingehuurd door vrijwel alle Nederlandse dancefestivals met een focus op techno, house en meer underground genres in de elektronische muziek.

Al sinds het begin van nachtclub Lofi, op bedrijventerrein Westpoort achter station Sloterdijk, zijn zij er verantwoordelijk voor de lichtinstallaties. En ook het iconische rondje achter de dj’s bij nachtclub Radio Radio, vaak in rood- en oranjetinten gehuld, komt uit de koker van Lumus.

Op de maand af bestaat het bedrijf nu vijf jaar. Lejeune en Oosting kenden elkaar van een lichtinstallatie die ze een tijd daarvoor, op eigen initiatief, hadden gemaakt voor de TU in Eindhoven. Hendriks, die zich later bij het tweetal voegde, kende Lejeune op zijn beurt uit hun beider geboortestad Maastricht.

Digitaal veld

Er zijn weinig mensen die zo begeesterd over licht kunnen praten als de drie vrienden wanneer ze hun installaties en kunstwerken bespreken. Over de mogelijkheden ervan, over de bijzondere eigenschappen, over manipulatie.

Van links naar rechts Timo Lejeune, Julius Oosting en Timothy Hendriks, het trio achter Lumus Instruments. Beeld Eva Plevier

“Licht is zo snel aan te sturen,” zegt Lejeune. “Sommige van onze installaties bestaan uit heel lange lijnen. Hoe het licht daar dan doorheen schiet, met een bepaalde snelheid, dat kun je niet op zo’n dynamische manier met iets anders fysieks doen. Die eigenschap van licht brengt het dicht bij de expressie van een computer.”

“Het is in feite een digitaal veld dat je in de fysieke wereld tot uiting laat komen,” vult Oosting aan.

Op het snijvlak van die digitale wereld en de onze ligt dan ook een grote interesse: de computers en apparaten die inmiddels alledaags zijn geworden, onderdeel van ieders leven. Hoe gedragen die systemen zich?

Lejeune: “In het onderzoek naar die vraag kwam ik tijdens mijn studie, industrial design, op allerlei programmeertalen uit waarmee je levendige programmaatjes en vette visuals kunt maken. Door de jaren zijn we dat steeds meer gaan implementeren in onze fysieke systemen.”

Lumus is ontstaan uit een persoonlijke ergernis: de drie mannen hekelen de manier waarop licht en geluid op feesten en festivals vaak als twee gescheiden werelden worden behandeld. “Er wordt muziek gemaakt en er wordt een soort lichtlaag bovenop gegooid,” zegt Oosting. “Terwijl het eigenlijk één medium zou moeten zijn dat als een geheel naar je spreekt. Waarom ben je op een feestje waar twee losse dingen worden gedaan, die niet bij elkaar passen en dus ook niet overeenkomen met hoe je dat emotioneel ervaart?”

Lejeune: “Het klinkt heel cheesy, maar op het moment dat licht en geluid wél mooi gesynchroniseerd zijn, voelt het gewoon heel goed. Alsof het klopt.”

De oorsprong van het probleem: de ­productie en technische werking van licht zijn gebaseerd op andere principes dan elektronische muziek, die uitgaat van een bepaald ritme van beats. Dus ja, ze bouwden zelf maar weer iets om dat op te lossen: een loopmachine – een soort muziekintrument dat ritmes herhaalt in loops – waarmee het licht de muziek volgt.

“Dat zit niet in een standaard lichttafel,” zegt Hendriks. “Die werken op een heel omslachtige manier. Ons apparaat is gemaakt om mee te spelen, te performen.”

Lichtinstallatie op festival Into the Woods, 2018. Beeld Guy Houben

Futuristische kathedraal

Hoewel het langzamerhand een vereiste wordt, is lichtontwerp op een dance-evenement vaak niet al te noemenswaardig. Het gaat immers om de muziek, is het idee – en in het geval van een club: het moet toch vooral donker zijn. Maar licht kan absoluut van toegevoegde waarde zijn: iedere bezoeker van de legendarische club Trouw herinnert zich immers de fameuze dunne lichtstreepjes.

“Je voegt een zintuig toe,” legt Oosting uit. “Als je het licht goed doet, ervaar je je omgeving niet alleen met je oren, maar ook met je ogen. Door die verschillende prikkels wordt je ervaring veel completer.”

Ze stemmen hun installaties daarom steeds af op het uiterlijk van de locatie. Lejeune: “Dat geeft meteen context aan de hele ervaring van het publiek, óók van de muziek. Als de locatie eruitziet als een carnavalszaal en er wordt techno gedraaid, ervaar je dat anders dan wanneer je in een hele sicke, neo-futuristische kathedraal staat. Licht zorgt ervoor dat je zulke elementen dynamisch kunt maken.”

Toch kun je je afvragen: is het écht nodig dat organisaties flinke bedragen ­uitgeven aan lichtontwerp? Zeker bij fes­tivals, waar de zon het overgrote deel van de dag schijnt. De drie lichtkunstenaars beamen dat deels – ze werken om die reden niet vaak met buitenpodia –, maar wijzen ook op de meerwaarde van een goed ontwerp. Dat gaat in hun geval namelijk veel verder dan alleen een lichtshow. Ze doen aan scenografie, bouwen concepten uit, vertellen een verhaal.

Hendriks begint over hun gedeelde ­fascinatie voor ‘gestoorde oude tempels’. “Die zijn zo gebouwd dat op één moment per jaar, bij de zonnewende, de zon een tempel in schijnt en daar precies een vlakje raakt.”

Dat vertalen ze deze maand, bij festival Drift in Nijmegen, tot een compleet podiumontwerp. Met een computersimulatie onderzochten ze de positie van de zon op die locatie: hoe kunnen ze ervoor zorgen dat er een speciaal moment komt met die zon, net als in een tempel?

“Om negen uur ’s avonds staat de zon parallel aan hoe het geluid naar de mensen staat, exact vanachter de dj schijnt een zonnestraal in je gezicht,” vervolgt Hendriks. “Achter de artiest staan twee monolieten, gigantische stenen, als een soort markering van een tempel, waardoor de dj in een heilig licht komt te staan.” Lachend: “In de hoop dat het niet bewolkt is, die laatste twee uur.”

Lichtinstallatie op festival Into the Woods, 2018. Beeld Guy Houben

Carte blanche

Ze hebben veel te danken aan nachtclub Lofi, waar Lumus Instruments vanaf het begin carte blanche kreeg voor een licht­ontwerp. Tijdens de pandemie bouwden ze een container om tot studio, en daarin bleven ze drie jaar tot ze recent verhuisden naar een nieuwe studio in Westpoort. Lofi werd een persoonlijke speelruimte waar ze hun creativiteit kwijt konden en ideeën konden uitproberen. “Fucking vet,” zegt Oosting. “Je hebt een idee over hoe licht zou moeten zijn en kunt dat op een plek allemaal uitvoeren, kleine aanpassingen doen om het te perfectioneren. We hebben ons daar ook een beetje kunnen bewijzen.”

Eenzelfde rol had festival Into the Woods in Amersfoort, dat bekendstaat om een weelderige en buitengewone aankleding. Oosting: “Zij gaven ons mogelijkheden door in ons te investeren. Dealtjes waarbij ze ons voor drie keer gebruik vooruitbetaalden. We hadden geen cent te makken, maar hierdoor kregen we de kans om nieuwe dingen te ontwikkelen.”

Lejeune: “We waren in die tijd nog helemaal niet professioneel. De eigenaren van Lofi wilden een goede club optuigen, Into the Woods is een gerenommeerd festival, maar toch zagen ze onze potentie. Dat zij het aandurfden om ons een kans geven, vind ik nog steeds heel vet.”

Gevraagd naar het festivalseizoen dat inmiddels in volle gang is moeten de drie kunstenaars lachen. “Dit jaar hebben we het wél op orde,” zegt Oosting. “Vorig jaar was dat niet zo: de pandemie was ineens klaar, dus het was gáán, chaos. Alles ging van de hak op de tak en er kwamen steeds meer opdrachten bij. Nu zijn we al sinds januari bezig met de voorbereidingen.”

Monopol in Berlijn

Daardoor is er ook meer tijd voor andere zaken, zoals kunstinstallaties – waar de grote metalen ring uit de werkplaats onderdeel van is. Aan de zijkant kunnen, in talloze kleine gaatjes, met klemmen speciale lichtstroken worden bevestigd. Die kunnen op hun beurt weer aan elkaar worden verbonden, waardoor een meters­lange strook ontstaat.

Polynode 1, de lichtkunstinstallatie die onlangs in kunst- en cultuurhuis Monopol in Berlijn te zien was. Beeld Martijn Kuyvenhoven

Twee weken na het interview hangt het object aan het plafond van Monopol in Berlijn, een oude distilleerderij die is omgebouwd tot kunst- en cultuurhuis. Daar gaan de drie mannen, samen met artiest en vaste partner Boris Acket, twee weken aan de slag voor een residentie. Daarnaast willen ze meer shows ontwikkelen, zoals ze eerder al deden in museum Het Hem in Zaandam en bij Lofi. “Daarbij werkten we samen met andere artiesten, waaronder Boris, Albert van Abbe en Speedy J,” zegt Lejeune. “Een live performance, waarin we licht en audio aan elkaar lijmden.” Hendriks: “Mensen gaan daar echt naartoe, en zitten erbij. Het is meer een kijkshow, een concert met best wel intens licht en audio.”

Een audiovisuele show in samenwerking met Boris Acket in Groningen, beelden door Leon van Engelen.

Lumus Instruments wil meer ruimte creëren voor audiovisuele kunst, want dat is nog altijd een niche, stellen de mannen. “Je hebt met NXT Museum, in Noord, een vaste plek in de stad en een paar festivals zoals Fiber, maar geen plek waar je deze kunstvorm indoor en op grote schaal kunt ervaren.” Ze zijn daarom bezig met anderen een eigen festival in Amsterdam op te tuigen waar audiovisuele kunst centraal staat. Komende winter zal Half Light, zoals het gaat heten, het licht zien. Het evenement moet jaarlijks gaan terugkeren.

“Op dit moment zie je vooral losse installaties, waardoor de context ontbreekt,” zegt Oosting. “Mensen zien dan wel: dit is iets bijzonders, maar waarom dan precies? Door verschillende werken bij elkaar te brengen, kan het publiek veel beter beoordelen wat er nou precies vet aan is. Hopelijk kunnen we zo meer mensen kennis laten maken met deze categorie kunst. Zodat mensen begrijpen dat dit kunst is die voortvloeit uit de nacht­cultuur.”

Polynode 1. Beeld Martijn Kuyvenhoven

