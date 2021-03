De lente zal het aantal besmettingen dempen: ‘Virusoverdracht buiten zeldzaam’

Veel Nederlanders genoten dinsdag en woensdag van het lenteweer. Beeld ANP

Het is een prachtig lichtpunt, als uitkomt wat datawetenschapper Martijn Hoogeveen van de Open Universiteit en zijn zus Ellen Hoogeveen – internist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch – voorspellen op basis van hun onderzoek. Corona volgt de seizoenen, net als griep en verkoudheid. Met precies in dezelfde periode de pieken en dalen. “Uiterlijk in week 15, half april, gaat de storm normaliter liggen,” stelt Martijn Hoogeveen. Hij vreest dan ook niet voor de besmettingspiek eind april, die het RIVM voorspelt.

Ook het RIVM ziet het zogeheten seizoenseffect: volgens de rekenmeesters van het Rijksinstituut speelt dat voor zo’n 9 procent mee. Een zuinige schatting, vindt viroloog Louis Kroes van het LUMC. “Hun modelleurs staren zich blind op hun modellen, niet op de wereld eromheen.”

Overal in Europa

Broer en zus Hoogeveen stellen dat in de lente en zomer het virus 26 procent minder rondgaat, precies genoeg om de beruchte R onder de 1 te krijgen. “Van half april tot half augustus blijft het rustig, daarna trekt het weer aan,” zegt Hoogeveen.

Dat effect was vorige zomer te zien in heel Europa, ongeacht de restricties die per land golden. Van het vrije Zweden tot het strenge Italië: later in de lente nam het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona drastisch af. Kroes: “Al die dertig landen waren erg trots op hun beleid, maar het was vooral het weer dat invloed had. Het verloopt grillig, het is niet in elk land hetzelfde, maar een patroon is er zeker.”

Worden de dagen langer en wordt het warmer, dan gaan mensen vaker naar buiten, schetst hij. “Dan hoeven we de huizen niet meer te verwarmen, dus stijgt de luchtvochtigheid en dat is goed om de overdracht van het virus tegen te gaan. Bij lage luchtvochtigheid worden de waterdruppeltjes waarin het virus zich verspreidt kleiner en fijner en verspreidt het makkelijker. Bij een hogere luchtvochtigheid, zoals buiten, gaat die verspreiding moeizamer.”

Wind en uv-licht

Buiten werken nog een paar factoren in ons voordeel. “Als het een beetje waait, blaast de wind druppeltjes met besmettelijke virusdeeltjes weg,” verklaart Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie (LUMC). De uv-straling in zonlicht werkt bovendien als desinfectant bij virusdeeltjes die op een oppervlakte belanden via bijvoorbeeld snot of speeksel, zegt hij. “Al is nog altijd onduidelijk of mensen inderdaad via aanraking van oppervlakten besmet raken.”

Buiten is de virusoverdracht volgens Kroes ‘zeldzaam en irrelevant’. “In onderzoeken uit allerlei richtingen komt er haast nooit een besmetting buiten naar voren.” Dat de parken nu op slot gaan wegens drukte noemt hij ‘overdreven’. “Je kunt niet méér ventileren dan buiten, er is een zeer sterke verstrooiing van virusdeeltjes. Buiten nemen mensen ook meer afstand van elkaar omdat er meer ruimte is. Maar dan moet je buiten niet een binnensituatie creëren door onder een afdakje, achter een scherm te gaan staan.”

Geen vrijbrief

Het RIVM waarschuwt dat de ontluikende lente geen vrijbrief is om zomaar onze gang te gaan. Volgens de regels mag je ook buiten maar met één persoon die niet tot je huishouden behoort samenkomen. “Het is evident dat er buiten minder risico’s zijn dan binnen, maar het risico is niet nul. We zitten nu niet bepaald in een gunstige positie, met 130.000 besmettelijke personen die rondlopen en een R die duidelijk boven de 1 ligt,” zegt woordvoerder Harald Wygchel. “Ieder contact is er één, en dit virus heeft maar één kans nodig.”

Dat beaamt epidemioloog Rosendaal. “Een ding weten we zeker: als je niemand tegenkomt, raak je niet besmet.”

Toch vindt hij de regel van maximaal één persoon ontmoeten in de buitenlucht overdreven. “Het belangrijkste is dat je ook buiten afstand moet houden. Maar ik zou niet weten waarom je niet veilig met z’n vieren op 1,5 meter afstand op een kleed in het gras kunt zitten.”

Nu wind mee

Corona is besmettelijker dan bijvoorbeeld het griepvirus, benadrukt Kroes. “Dat we handen wassen en afstand houden heeft ervoor gezorgd dat influenza afgelopen winter niet eens meer voorkwam. Dat laat zien hoe goed we de maatregelen volgen, ik wil dat benadrukken. We kunnen er trots op zijn dat we het besmettelijkere coronavirus afgelopen maanden ondanks de tegenwind redelijk in het gareel hebben gehouden. Nu krijgen we de wind mee en gaan de besmettingen snel sterk teruglopen.”

Wat niet wegneemt dat het belangrijk is dat iedereen zich voor de zomer laat vaccineren, benadrukt Hogeveen. “Alleen zo kunnen we een nieuwe opleving voorblijven.”