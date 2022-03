De lente komt eraan: hoge temperaturen en zonnig weer voorspeld voor maart

Beeld Amaury Miller

“Als de huidige berekeningen uitkomen dan wordt maart 2022 een droge, vrij zonnige en zachte maand,” aldus weerman Alfred Snoek van Weerplaza. Maart zou op de huidige weersvoorspellingen in het teken staan van een aantal hogedrukgebieden die elkaar in korte tijden opvolgen.

“Ze komen niet tot stilstand, maar schuiven op hun beurt ook weer heel snel richting het Oosten. Het standvastige weer dat ons de komende dagen staat te wachten danken we dus vooral aan het continue opvolgen van nieuwe hogedrukgebieden,” legt Snoek uit.

En dat betekent het einde van de winter, aldus Snoek: “Met regenstoringen op afstand en dus een goed doorbrekende zon, kan het kwik overdag flink oplopen. Voor deze week worden in ons land afwijkingen voorzien van 2 of 3 graden boven normaal.” De lente gaat nu dus echt van start met regelmatig zonnige en zachte dagen met een temperatuur van rond de 15 graden.

Wel zet Snoek nog een kanttekening bij de voorspellingen. Over afgelopen winter waren er namelijk ook sterke aanwijzingen dat het erg koud zou worden, maar dat is duidelijk niet uitgekomen. ":De huidige winter heeft laten zien dat dit soort seizoensverwachtingen nog echt in de kinderschoenen staan én deze winter heeft maar weer bewezen dat zelfs verwachtingen voor 30 dagen vooruit niet altijd heel betrouwbaar zijn.” Een zonnig maart is dus een mooi vooruitzicht, maar zeker is het absoluut niet.