De kunst van het koelen: wel een voetenbadje, geen biertje

Hè lekker, de hele dag in de airco op kantoor. Of is dat toch niet zo goed?

Daar is inderdaad wel wat op af te dingen, weet inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc. “Ik las laatst in een onderzoek dat de airco idealiter zes graden lager is dan de buitentemperatuur, maar mensen stellen hem vaak af op zo’n 21 graden. Dat is én niet energiezuinig én het is ook niet nodig, want we kunnen best goed tegen de warmte. Mensen zijn eigenlijk tropische dieren, de eerste mens liep rond op de savanne. We zijn daarna steeds noordelijker getrokken, maar nog altijd past binnen een dag of tien de warmtehuishouding zich aan. Je hartslag en lichaamstemperatuur wordt in rust lager en je gaat al eerder en meer zweten om af te koelen.”

Moet ik naakt slapen? Wat trek ik overdag aan?

Hoe minder kleding, hoe makkelijker je lichaam warmte kan afvoeren. Laat die pyjama maar achterwege ’s nachts en als je graag onder een deken slaapt, kies dan voor een dun katoenen laken. Overdag maakt het niet uit of je lichte of donkere kleding draagt. “Er is onderzoek gedaan naar de bedoeïenen in de woestijn, die zich helemaal in het zwart hullen. Klinkt heet, maar het blijkt dat witte of lichte kleding wel licht weerkaatst, maar ook méér straling doorlaat. Hierdoor is het voor je gevoel even warm,” aldus Eijsvogels. “Dat geldt alleen niet voor strakke kleding. Wijdvallende, luchtige kleding is sowieso een betere optie. Dan is er goede ventilatie tussen de huid en kleding, waardoor zweet snel kan verdampen.”

Werkt een koud voetenbadje?

Jazeker, weet Eijsvogels, maar maak het niet té koud. “Dan trekken de bloedvaten zich samen en is er weinig doorstroming. Dus dan heb je koude voeten, maar is de rest van je lichaam warm. Wat ook goed helpt, is even een natte handdoek in je nek leggen - waar veel bloedvaten lopen - of over je onderarmen. Je bootst het zweten na als je die doek daarna weghaalt, want dan verdampt het vocht op je huid en zo koel je af.”

Extra drinken is belangrijk, maar telt dat ijskoude biertje ook?

Nee, door alcohol verlies je meer vocht dan je binnenkrijgt, waardoor je juist sneller uitdroogt, stelt het Voedingscentrum. Drink bij voorkeur water of thee - koffie kan ook, dat heeft in tegenstelling tot alcohol geen afdrijvende werking. Op een warme dag heb je absoluut meer dan twee liter nodig. Maar wie meer beweegt, heeft meer vocht nodig. Kinderen hebben juist weer minder water nodig. Als er een tropisch windje staat, verdampt zweet sneller en zul je dus ook meer vocht nodig hebben.

Hoe weet je of je voldoende vocht binnenkrijgt?

Ga niet af op wat een open deur lijkt: drink als je dorst hebt. “Die dorstprikkel is niet zo heel betrouwbaar. Want bijvoorbeeld bij ouderen neemt die af,” zegt Loes Lanting van het RIVM. Wat wél een goede indicatie geeft, is de kleur van je urine. Zie je heldere, doorzichtige plas? Dan drink je voldoende. Maar is het juist geel of donker van kleur, dan heb je te weinig gedronken. “Belangrijk is het om deze dagen extra om te kijken naar kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen.”

Kunnen we nog iets van dieren leren?

“Zie je overdag leven in de woestijn? Nee hè?,” zegt bioloog Midas Dekkers. “Dieren trekken zich terug en wachten op de nacht of een ander koeler moment voordat ze actief worden. Maar ja, vertel maar eens aan de moderne mens dat ze niks moeten doen, daar zijn ze niet zo toe geneigd.” Op het heetst van de dag liggen bakken op het strand helpt in ieder geval niet. Zoek liever een plek in de schaduw omringd door groen en water, weet inspanningsfysioloog Eijsvogels. “Daar is de omgevingstemperatuur aangenamer dan op een plek met veel bestrating.” Lanting van het RIVM: “Het wordt vaak gezien als betutteling, maar echt: pas je gedrag aan op de hitte. Doe inspannende activiteiten in de ochtend of avond. Ze lassen in zuidelijke landen niet voor niets een siësta in.”

Hoe houd ik mijn huis koel?

Sluit ramen en deuren als de temperatuur in huis koeler is dan buiten. Probeer de zon buiten te houden met zonwering of door gordijnen dicht te doen. Als het ’s avonds is afgekoeld, gooi dan de boel juist wel weer open. “Lucht moet stromen,” zegt Lanting. Heb je een ventilator? De beste plek om die neer te zetten is voor een open raam als het wat koeler is, want dan wordt de koelere lucht naar binnen gezogen. Warme lucht stijgt op, dus het kan goed zijn dat het aangenamer is om tijdelijk een verdieping lager te gaan slapen als je die mogelijkheid hebt.