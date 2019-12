De kortste dag van het jaar met slechts 7,5 uur licht

Zonsopgang in Oud-Alblas. Beeld AD

De zon komt zondag op om 8.49 en gaat onder om 16.30 uur. Daarmee is het officieel de kortste of ook wel de donkerste dag van het jaar. “Vanaf volgende week gaan de dagen weer lengen,” meldt Weeronline. “Eerst merken we het nog niet echt, want in de ochtend blijft het zelfs nog wat langer donker. Pas 30 december wordt de meest late zonsopkomst genoteerd. En in de eerste week van januari komt de zon heel langzaam weer wat eerder op.”

Astronomische winter

Zondag begint ook de astronomische winter. Die begint met een gemiddelde temperatuur van 9 graden relatief zacht en wisselvallig. Van echt winterweer is in de aanloop naar Kerstmis volgens Weeronline allerminst sprake. Met 8 graden op de Wadden tot 10 graden in het zuiden ligt de temperatuur hoger dan gemiddeld deze tijd van het jaar. ‘s Nachts blijft het kwik boven nul.

Zondag is het naar verwachting bewolkt en kan het geregeld regenen. ‘s Middags schijnt mogelijk af en toe de zon. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Kerstdagen

Ook tijdens de kerstdagen is de temperatuur met maxima van 7 tot 8 graden hoger dan normaal. Het weer is tijdens de kerst licht wisselvallig met kans op regen. Op eerste kerstdag is het grote delen van de dag droog met ook wat ruimte voor zon. Tweede kerstdag verwachten de meteorologen weinig zon. Vooral later op de dag is er toenemende kans op regen.



De astronomische winter begint zondag, als de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat en eindigt in de nacht naar 20 maart.