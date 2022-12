De komende dagen worden koud en er is zelfs kans op (natte) sneeuw

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Na het koude eerste weekend van december waren de temperaturen de afgelopen dagen weer wat hoger. Het kwik steeg naar 5 tot 8 graden: voor de tijd van het jaar redelijk normale temperaturen. Die gaan we de komende dagen echter niet meer halen.

Het wordt de komende dagen koud, met temperaturen rond het vriespunt. Woensdagavond neemt de kans op winterse neerslag al toe. Buien kunnen gepaard gaan met hagel en (natte) sneeuw. Hierbij kan het in de nacht plaatselijk glad worden, vooral op bruggen en viaducten. Als er sneeuw valt, is de kans echter klein dat er in de stad een laagje blijft liggen.

Donderdag is er eveneens kans op winterse buien, al zal die in de loop van de dag afnemen. Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog, maar ook in het weekend worden buien verwacht met kans op sneeuw.

