De Kipsterkip heeft een klimrek, struiken om te schuilen en leeft op restjes – goed voor dier én mens

De kippen van Kipster – bekend van de eieren bij de Lidl – worden niet gevoed met graan, maar met afgedankte etensresten van de mens. Zo legt het leghennenbedrijf amper beslag op waardevolle landbouwgrond. Die aanpak brengt het bedrijf van ondernemer Ruud Zanders wereldwijde groei.

Ooit, lang voordat Ruud Zanders succes had met het ‘groene’ Kipster, ging Zanders failliet. Niet alleen, maar met zijn broer met wie hij een van de grootste pluimveehouderijen van Nederland had. De vele miljoenen kippen werden gehouden in megastallen in diverse landen, van Polen tot in Frankrijk.

Alles in dat bedrijf was gericht op schaalvergroting. Ze haalden er een jaaromzet van 40 miljoen euro mee, maar desondanks gingen ze op de fles. Het was een gevolg van te onstuimige groei en uitbraken van vogelgriep.

Lichtelijk berooid ging Zanders daarna lesgeven op de agrarische hogeschool in Dronten. Daar kwamen op een dag Afrikanen op bezoek die graag wilden weten wat de verklaring was voor het succes van de Nederlandse pluimveehouderij.

Beste landbouw ter wereld

Zanders vertelde trots met wat voor granen de kippen hier werden gevoerd. Voer vol essentiële voedingsstoffen om de dieren zo veel mogelijk eieren te laten leggen. “Die Afrikanen zeiden tegen mij: als wij zulk goed voer van het land hadden gehaald, hadden we het zelf gegeten.”

Die opmerking zette Zanders aan het denken. “Nederlandse boeren roepen graag hard tegen elkaar dat ze de beste landbouw ter wereld hebben. Maar door al dat goede voedsel eerst door de maag van een kip of koe te halen, blijft er aan het einde van het liedje veel minder voedsel over voor de mens.”

Met die les in zijn achterhoofd werd Kipster geboren, in Venray. Daar scharrelen achter een metershoog raam 24.000 witte kippen. Ze worden hoofdzakelijk gevoed met restsen van het land en reststromen uit de industrie, zoals onverkoopbaar beschuit, kapot knäckebröd en oud brood. Het voer van de Kipsterkippen bestaat slechts voor 5 procent uit mineralen en vitamines.

De kippen hebben struikjes om onder te schuilen en klimrekken om in te spelen. Ze kunnen nu weer naar buiten, nadat ze vanwege de aanhoudende vogelgriep maandenlang binnen moesten blijven. Een Kipsterei wordt volgens het laatste jaarverslag van het bedrijf met 60 procent minder energie gemaakt dan een ei uit een gangbaar leghennenbedrijf.

Vijftien miljoen eieren

Het concept van Kipster slaat aan, het bedrijf verkoopt zijn eieren exclusief aan Lidl: meer dan vijftien miljoen stuks per jaar. Eerst waren er drie Kipsterstallen in Nederland, onlangs zijn er vier nieuwe stallen in de Verenigde Staten bijgekomen. Daar worden de eieren door Kroger verkocht, de tweede grootste supermarkt van dat land. Net als met Lidl heeft Kipster ook met die supermarkt een afnamegarantie bedongen. Er zijn bovendien vergaande plannen voor Pigster, een bedrijf waar de varkens ook met etensresten gevoerd zullen worden.

Een schreeuwer is Zanders niet, maar toch weten media hem vaak te vinden. Vooral vanwege zijn uitgesproken mening over de toekomst van de landbouw, die in zijn eigen ogen zal moeten veranderen. Hij is ook voorzitter van de Caring Farmers, een groep van 350 boeren die vindt dat de landbouw dieren moet ‘erkennen als levende intelligente wezens met emoties en gevoelens.’

Zanders heeft aan het begin van het gesprek verteld over ‘de oerkip’, die vrijuit door het bos kon fladderen en hoogstens twintig eieren per jaar legde. Hij vindt dat dat dier weinig meer te maken heeft met de leghen van nu, die jaarlijks gemakkelijk driehonderd eieren produceert.

“Commercieel dieren houden op een diervriendelijke manier is bijna niet te doen,” zegt Zanders. “Maar zolang wij als mensen de arrogantie hebben om dieren te houden voor onze voedselvoorziening, moeten we dat wel zo milieu- en diervriendelijk mogelijk doen.” Vandaar dat de mens allerlei ‘concessies’ moet doen. De moeilijkste van allemaal: “Ze moeten dood als wij dat zeggen.”

Activistische kippenboer

Dat is Zanders ten voeten uit. Zijn teksten lijken op die van een klimaat- of dierenactivist, maar in werkelijkheid is hij nog altijd kippenboer, al is het een veganistische die in een Tesla rijdt, een spijkerbroek met sneakers draagt en meetings en calls heeft via zijn laptop.

Hij zegt dat hij zich zorgen maakt over de planeet waar hij twee kinderen op heeft gezet. Hij is kritisch over de rol die ‘zijn’ landbouw daar in speelt. Zanders’ toekomstvisie is vrij simpel: het moet met minder vlees en dieren. Veel collega’s zijn daarom kritisch, noemen hem een nestbevuiler, een collaborateur of erger.

Zijn broer ging verder in de traditionele pluimveehouderij. “Nee, wij hebben geen ruzie. Dat hoeft ook niet, we zijn het gewoon niet altijd met elkaar eens. Hij komt nu nog steeds in Afrika en ziet daar dat mensen honger hebben. Daar heeft hij een punt. En of ik andere boeren afval? Ik vertel alleen hoe ik denk dat we een beter voedselsysteem kunnen inrichten.”

Landbouwgrondschaarste

Om die visie uit te leggen, wijst hij erop hoeveel grond (54 procent in Nederland, 65 procent wereldwijd) wordt gebruikt voor landbouw. Zanders vindt dat landbouwgrond, om niet te veel van de aarde te vragen, zo min mogelijk moet worden gebruikt voor de teelt van dierenvoedsel.

De grond dient voornamelijk bestemd te zijn voor de teelt van voedselgewassen voor de mens omdat er anders op den duur veel te weinig vruchtbare grond overblijft. Dieren zouden alleen de resten mogen eten. “Anders hebben we drie wereldbollen nodig.”

Het brengt Zanders weer bij het begin van zijn loopbaan als boer, toen hij het bedrijf van zijn ouders overnam met het idee dat het altijd groter moest. “Na de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland kunnen laten zien hoe we grootschalig en goedkoop voedsel konden produceren. Dat idee is inmiddels achterhaald, nu hebben we verduurzaming nodig.”