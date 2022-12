De kerstlampjes in Betondorp en Tuindorp Oostzaan flikkeren weer, ‘maar wel een tandje minder’

Uitbundige kerstverlichting voor het huis van René en Karin de Ruiter In Tuindorp Oostzaan. Beeld Dingena Mol

“Normaal gesproken is hier geen tegeltje meer te zien,” glundert John Rave. In zijn voortuin in Tuindorp Oostzaan flikkert een opblaasbare kerst- en sneeuwman en een met ledlampjes verlichte kerstboom. Binnen, in de woonkamer, staat een heus miniatuurwinterdorp met bewegende onderdelen, kerstkransen en metalen bellen.

Het is een boel, maar volgens Rave valt zijn versiering in het niet vergeleken met die in voorgaande jaren. Net als in de rest van de buurt. “De energie hè,” verzucht zijn vrouw Yvonne. “Wij hebben gelukkig een contract van twee jaar, dus we dachten: laten we zolang het kan lekker uitbundig wezen.”

Uitbundige versiering

John en Yvonne begonnen met de versiering toen ze 22 jaar geleden naar de buurt, ‘het dorp’, verhuisden. Elk jaar werd de kerstverlichting een stukje uitbundiger en deden er meer buren mee. Maar dit jaar is het anders dan anders, zeggen ze. “Veel mensen zijn dit jaar financieel naar de gallemiezen gegaan,” aldus Yvonne. “Het is stressvol, er is veel aan de hand in de wereld. Niet ieders hoofd staat ernaar.”

Hun huis stond afgelopen week in de steigers, maar ook vonden Yvonne en John het belangrijk om rekening te houden met de buren. “We hebben onderling afgesproken het dit jaar een tandje minder te doen,” zegt John. “Het is voor mensen die het wat zwaarder hebben misschien niet leuk om zulke uitbundige versiering te zien bij de buren.”

Verbinding

Ook Betondorp in Oost hangt sinds jaar en dag vol met lampjes rond kerst. Bewoner Maartje van Dijk maakte zelfs een heuse lichtjesroute die iedere Amsterdammer kan lopen. Waarom het dorp de kerstdagen zo groots aanpakt, weet ze niet. “Ik denk dat het voor veel mensen een uitlaatklep is. En het is gewoon leuk om je huis zo prachtig te versieren.”

Volgens bewoner Hannie Swaab komt het door het dorpse karakter van de buurt. “Het is hier heel buurvriendelijk,” vertelt ze. “Een dorp in de stad. De versiering zorgt voor een stukje verbinding, er worden ook prijzen uitgereikt.” Maar ook Swaab ziet een verschil met voorgaande jaren. “Het is wel wat karig,” zegt ze. “Er zijn veel zorgen, bij veel mensen ontbreekt het kerstgevoel. Het leeft gewoon minder.”

John en Yvonne Rave: 'Voor mensen die het wat zwaarder hebben misschien niet leuk om zulke uitbundige versiering te zien.' Beeld Dingena Mol

Toch is dat voor veel bewoners juist een reden geweest om de verlichting dit jaar van zolder te halen. “Het is gewoon gezellig,” zegt Sylvia Kramer. Niet alleen de voortuin, maar ook haar Canta op de stoep is bedekt met lampjes. “Als buren vraag je aan elkaar: ‘En, ben jij al begonnen met de versiering?’ Samen proberen we er wat van te maken.”

Veel zieligheid

Dat beaamt mevrouw Van den Berg. “Er is veel zieligheid in de wereld,” zegt ze. “Hiermee maken we alles een stukkie mooier.” Haar man snijdt zelf rendieren en andere kerstfiguren uit hout, die aan de voorgevel van het huis hangen. Over de gestegen energiekosten maakt ze zich geen zorgen. “Ik heb meteen gezegd: we doen het gewoon en volgend jaar zien we wel. Bovendien is het vooral ledverlichting, dat kost bijna niks.”

De meest uitbundige versiering is te vinden in Tuindorp Oostzaan, in de voortuin van Karin de Ruiter. De geboren en getogen Tuindorper heeft een soort podium gebouwd van nepsneeuw met opblaasbare kerstmannen, cadeautjes en pinguïns. Ze ging er dit jaar zelfs met de prijs voor beste kerstversiering vandoor. “Het wordt elk jaar groter,” glundert ze. “En het belangrijkste: het doet de mensen wat.”

John en Yvonne Rave laten de boel tot na Driekoningen op 6 januari staan. Bij De Ruiter wordt na de kerst alles zo snel mogelijk opgeruimd, vanwege het vuurwerk in aanloop naar oud en nieuw. “Voor veel mensen is dit jaar zo troosteloos,” zegt De Ruiter. “Dit maakt iedereen vrolijk.” Lachend wijst ze naar de nepsneeuw. “En hier hebben we tenminste nog een witte kerst.”

