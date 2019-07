De kassa’s rinkelen als de motoren brullen in Zandvoort

De Formule 1 komt eraan in 2020, dus Zandvoort bereidt zich voor op een turbulente meimaand. Vandaag: zodra de motoren brullen, rinkelen de kassa’s.

De vreugde was groot in Zandvoort, toen Formula One Management op 14 mei bekendmaakte dat de Formule 1 in 2020 voor minstens drie jaar terugkeert naar het circuit in de badplaats. “Het voelde alsof we met z’n allen een trofee hadden gewonnen,” zegt Ferry Verbrugge in zijn winkel Pole Position in de Kerkstraat. “Zandvoort is maar een klein rotdorp. We zijn nu weer de hoofdstad van de autosport.”

In de winkel van Verbrugge draait alles om de racerij: schaalmodellen, kleding, sleutelhangers. Hoewel er nog een jaar te gaan is voor de eerste race op een nog te bepalen datum, heeft de ondernemer zijn plannen al gereed voor volgend jaar mei. Een stuk verderop in de Kerkstraat kan hij tijdelijk een extra zaak inrichten voor de verkoop van caps, shirts en jassen voor de fans van Max Verstappen. Bij het circuit komt een kraam, net als tijdens de drukke Jumbo racedagen.

Verbrugge: “Ik zie maar één nadeel, en dat is dat ik de race zelf niet zal kunnen zien. Mijn medewerkers willen naar het circuit, dus ik zal in de winkel moeten staan. Maar met zoveel bezoekers in het dorp kunnen we een topomzet draaien.” De zorgen over de bereikbaarheid deelt hij niet. Lachend: “Chaos is goud voor de ondernemers. Dan blijven de mensen langer in het dorp hangen.”

Hooggespannen verwachtingen

De komst van de Formule 1 is een geschenk voor Zandvoort, zegt ook verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij. Voor het circuit in de eerste plaats, maar ook voor de ondernemers. “We willen dat zij maximaal profiteren van de economische spin-off. Zandvoort moet de hele week in het teken staan van de Formule 1. We gaan activiteiten organiseren buiten het circuit om er echt een feestweek van te maken.”

De verwachtingen zijn hooggespannen in de badplaats, want met de honderdduizenden bezoekers komen miljoenen euro’s mee. In het haalbaarheidsonderzoek van twee jaar geleden was nog sprake van ruim 90 miljoen euro aan bestedingen, waarvan een derde deel in Zandvoort landt (en een nog groter deel in Amsterdam). Gezien het huidige enthousiasme kan dat cijfer nog best hoger uitvallen.

De gemeente investeert zelf ook in het evenement, in drie jaar tijd een bedrag van 4 miljoen euro. Dat is veel geld voor een gemeente met 17.000 inwoners, benadrukt Verheij. “Onze bijdrage gaat niet naar het racecircuit. De miljoenen worden ingezet voor bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en de zogenoemde nevenactiviteiten. We willen dat alles goed geregeld is. Zandvoort moet er op zijn best uitzien.”

Levensader

Het besluit om miljoenen in het evenement te steken, werd unaniem genomen in de gemeenteraad. Ook van de bevolking valt weinig kritiek te horen. Verheij: “Het enthousiasme overheerst. Dat hangt ook samen met het karakter van Zandvoort. Toerisme is een levensader. 60 Procent van de mensen verdient zijn geld direct of indirect aan de toeristen. Van de Formule 1 gaan we nog lang profiteren.”

De raceweek is geen doel, maar een middel, voegt de wethouder eraan toe. “We hebben twee jaar geleden een nieuwe toeristische visie ontwikkeld. Zandvoort was altijd een beetje de badplaats van de patat en de vis. We willen nu meer stedelijke kwaliteit. Wat de bezoekers in Amsterdam gewend zijn, moeten ze hier kunnen vinden. Dus ook een gin-tonic of een latte met havermelk.”

De Formule 1, inclusief alle aandacht die de race wereldwijd met zich meebrengt, is het gedroomde vliegwiel om die ontwikkeling in de hoogste versnelling te zetten. Verheij: “We zijn de enige badplaats aan de Noordzee met een station. Dankzij de Formule 1 krijgen we nu hopelijk de aanpassingen die het mogelijk maken om meer treinen te laten rijden. Daar kunnen we ook op drukke zomerdagen goed gebruik van maken.”

Meer hotels

De gemeente verwacht dat ondernemers en investeerders zich melden in de badplaats dankzij de extra aandacht. “We zijn druk bezig met het maken van een kwaliteitsslag. Er is ruimte voor nog een paar hotels en een culturele voorziening. Het enthousiasme over de komst van de Formule 1 kan partijen net dat extra beetje vertrouwen geven om de stap naar Zandvoort te zetten.”

Wat het evenement in het land losmaakt, merkt de gemeente bij het legen van de digitale ideeënbus die dit voorjaar werd geopend. Daar stroomden al honderden voorstellen, aanbiedingen en plannen binnen. Afkomstig van ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de feestweek in het dorp tot complete ontwerpen van een tijdelijke haven voor de kust om bezoekers naar het circuit te brengen. Verheij, lachend: “De bereidheid om mee te denken is groot.”

Zimmer frei? Goede planning van de leiding van Qurios. Deze maand opent het Amsterdamse bedrijf een nieuw vakantiepark in Zandvoort, pal naast het circuit. De honderd stoere lodges zullen de komende jaren in mei moeiteloos worden verhuurd aan de liefhebbers van de Formule 1, en dat geldt ook voor de bijna 500 bungalows van Center Parcs, gelegen aan de andere kant van het circuit. Zandvoort heeft verder ongeveer 2000 bedden in de aanbieding in de hotels en pensions, en nog eens honderden plekken op de campings, maar duidelijk is op voorhand dat de vraag het aanbod overstijgt. Dat leidt tot allerlei commerciële initiatieven. Golfbaan The Dunes verandert in de week van de race in een kampeerterrein voor 10.000 gasten. Kosten van het arrangement inclusief tent: 75 euro per nacht. Ook particulieren verwachten een graantje te kunnen meepikken door middel van kamerverhuur. In de Zandvoortse Courant vertelde Pauline Jongmans onlangs haar woning drie nachten te verhuren voor 12.000 euro (inclusief ontbijt). Dat lijkt behoorlijk aan de prijs, maar Jongmans legt uit dat ze dat bedrag nodig heeft voor een medische behandeling in de Verenigde Staten. Een wild gerucht: Ferry Verbrugge van Pole Position hoorde in het dorp dat drie sjeiks uit de Arabische Emiraten 20.000 euro hebben neergeteld voor de huur van een villa met zeezicht die vervolgens wel naar de smaak van de huurders moet worden ingericht. Luchtvaartmaatschappij Emirates is hoofdsponsor van de Formule 1, dus wellicht strijken er nog meer sjeiks met hun gevolg neer in de badplaats.