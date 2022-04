De Jonge wil toch meedoen aan Kamerdebat Sywertdeal: ‘Ik wil zelf toelichten’

Hugo de Jonge (r). Beeld ANP

Dinsdagmiddag wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het accountantsonderzoek dat Deloitte naar de mondkapdeal doet, donderdag is er een debat gepland met de huidige verantwoordelijk minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD).

Maar na onthullingen over De Jonges persoonlijke bemoeienis met de aanloop naar de miljoenendeal richten veel partijen de pijlen op de toenmalig minister van Volksgezondheid. Fracties willen weten hoever de bemoeienis van De Jonge ging, of hij nog meer deed om de mondkaporder mogelijk te maken en waarom hij daar vorig jaar nog omheen draaide, in antwoorden op vragen van de pers.

‘Zojuist heb ik de Kamervoorzitter laten weten dat ik graag bereid ben om deel te nemen aan het debat van donderdag,’ twittert De Jonge. ‘Hoewel dat staatsrechtelijk ongebruikelijk is, hecht ik er aan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten.’

Vorige week vroegen oppositiepartijen al om de aanwezigheid van De Jonge bij het debat, hoewel het strikt formeel niet meer zijn dossier is, nu De Jonge minister voor Volkshuisvesting is.

Briefing

Dinsdagmiddag spreekt de Kamer met de onderzoekers van Deloitte. Op verzoek van het ministerie bekijken zij of de Sywert-deal door de beugel kan, maar de uitkomsten laten keer op keer op zich wachten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Deloitte in september 2021 het eerste deelonderzoek zou opleveren, maar nu koersen ze op ‘de zomer’.

Volgens het kabinet duurt het zo lang omdat er een enorme bult gegevens bekeken moet worden. ‘Ter illustratie: de data van ons ministerie betreffen al 135 mailboxen, en netwerkschijven, chatberichten,’ schreef het kabinet eerder. ‘Het gaat om miljoenen documenten die conform de forensische eisen veiliggesteld en gefilterd moeten worden.’

Ook gesprekken met betrokkenen zijn meermaals geannuleerd, wat de boel verder vertraagt.