De Jonge wil het mes in bezwaarprocedures om nieuwbouwtraject te versnellen

Nieuwbouwcomplex aan de Krijn Taconiskade op IJburg. Beeld Eva Plevier

Het kabinet wil wet- en regelgeving aanpassen zodat bezwaarprocedures tegen woningbouwprojecten minder lang duren. Nu duurt het gemiddeld tien jaar voordat een woningbouwproject is afgerond. Het bouwrijp maken van de grond en de bouw van de woningen zelf duurt maar zo’n twee tot drie jaar. De rest van de tijd gaat vooral op aan het maken van plannen en allerlei procedures.

Volgens minister De Jonge zijn daar ‘honderd-en-een redenen’ voor. Een daarvan is volgens hem dat er bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten te veel rekening wordt gehouden met omwonenden die bezwaar maken en te weinig met woningzoekenden die er juist belang bij hebben dat een project snel van de grond komt. Volgens hem is ‘de balans zoek’.

“Bij ieder plan om ergens te bouwen, klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd. Dat moet worden doorbroken door in procedures ook het belang van woningzoekenden mee te laten wegen.”

Mes in procedures

Tot en met 2030 moeten er zo’n 900.000 huizen bij komen om de huidige woningnood grotendeels op te lossen. Daarvoor moet het mes in de procedures. De Jonge stuurt daarvoor een plan naar de Tweede Kamer.

Voor een woningbouwproject kan beginnen, is er een omgevingsvergunning nodig. Burgers kunnen daar bezwaar tegen aantekenen en als dat wordt afgewezen in beroep en daarna nog eens in hoger beroep. Die laatste mogelijkheid komt wettelijk te vervallen als het aan De Jonge ligt. Net als bij een bestemmingsplan kan een tegenstander dan nog maar één keer in beroep gaan bij de Raad van State. Daardoor kunnen omgevingsvergunningen minstens zes maanden sneller vastgesteld worden.

De periode tussen het maken van een plan en het opleveren naar een huis moet ‘minimaal gehalveerd’ worden, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). “Als zoveel mensen staan te springen om een woning, kunnen we het ons niet veroorloven dat nieuwbouw gemiddeld tien jaar duurt. We hebben het te ingewikkeld gemaakt met elkaar. Er zijn nu ook bouwprojecten die in drie jaar zijn afgerond. Dus het kan wel.”

Hulptroepen

Behalve dat het kabinet dingen wil veranderen in wet- en regelgeving om bezwaarprocedures in te korten, trekt het ook extra geld uit voor gemeenten en provincies om mensen in te huren die hen helpen om projecten te versnellen. ‘Ambtelijke hulptroepen’ zoals projectmanagers en experts die gemeenten tijdelijk helpen bij het snel behandelen van vergunningaanvragen. Eerder trok het Rijk al extra geld uit om meer mensen aan te nemen bij de Raad van State, zodat die zaken sneller kan behandelen.

Volgens De Jonge moet er bij alle onderdelen van een nieuwbouwtraject worden gekeken waar het sneller kan, ook bij de bouw zelf. Hij gelooft dat de bouwtijd van huizen sneller kan dan nu door meer in te zetten op woningen die deels al in een fabriek zijn gemaakt en alleen nog maar ergens in elkaar hoeven te worden gezet.

De Jonge wil afspraken maken met projectontwikkelaars en opdrachtgevers om meer industrieel geproduceerde woningen neer te zetten. Zo kunnen met minder mensen veel sneller veel huizen worden neergezet. Ook zijn er zo minder problemen met stikstofuitstoot op de bouwplaats, wat ook weer kan helpen om sneller huizen neer te zetten.

Fabriek

Bouweisen wil het kabinet meer standaardiseren, zodat overal in het land de eisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid van nieuwe gebouwen meer gelijk komen te liggen. Nu nog gebeurt het vaak dat elke gemeente andere eisen stelt aan bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning, wat het lastiger maakt om – zoals De Jonge wil – meer standaardhuizen te laten bouwen in een fabriek.

Maar niet voor alles is aanpassing van de regels nodig, aldus de bewindspersoon. Nu wordt volgens hem veel ‘vermorst’ in de planvorming. Door meer procedures tegelijkertijd uit te voeren, kan dat jaren schelen. Er wordt bij vijf woningbouwprojecten geëxperimenteerd met een andere werkwijze waarbij onder meer de onderzoeksfase, de inspraakrondes en het juridisch vastleggen van afspraken zoveel mogelijk gelijktijdig plaatsvinden. Als dat een succes blijkt, zou die methode overal kunnen worden toegepast.

De Jonge: “Zo voorkomen we dat het plan meermaals terug naar de tekentafel moet om aan te passen aan nieuwe eisen, waardoor het soms te ingewikkeld en te duur wordt waarna het hele plan weer opnieuw moet.”