De Jonge verder in het nauw door nieuwe correctie vaccinatiecijfers

Afgelopen zondag schakelde het ministerie van Volksgezondheid over op een gefundeerde schatting van het aantal gezette coronaprikken, omdat de rapportage vanuit ziekenhuizen en instellingen zou achterlopen. Het duurde iets meer dan 24 uur voordat De Jonge de eerste fout in die nieuwe methodiek exact aangaf.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de club van Ernst Kuipers, had gedurende de dag al aangegeven dat hun vaccinatiecijfer veel lager lag dan de overheid inmiddels inschatte. Het RIVM sloeg op bevel van de bewindsman aan het rekenen en gisteravond rond half twaalf bleek dat er sprake is van een dubbeltelling van 17.550 prikken.

De rekenkundige blunder kwam in een week die al doorspekt was met negatief vaccinatienieuws. Zo bungelen we in de onderste regionen in het lijstje met de vaccinatiegraad in EU-landen. Vorig week beloofde minister De Jonge nog om in Europees opzicht binnen enkele weken ‘het been bij te trekken’.

Zorgen in de Kamer

Toch is de Tweede Kamer er niet gerust op, zeker niet richting een groot coronadebat komende donderdag. Zo snapt GroenLinks helemaal niets van de correcties van de laatste dagen. Kamerlid Suzanne Kröger: “Het RIVM heeft een centraal systeem waar inentingen in worden geregistreerd. Dat kost allemaal tijd en daarom konden we niet eerder beginnen met vaccineren. Dus hoezo nu de puinhoop in het tellen van hoeveel vaccins er zijn gezet?” vraagt zij zich hardop af.

PVV-leider Geert Wilders spreekt van ‘geklungel van de hoogste orde’. “In paniek sjoemelen met de cijfers en daarna weer snel herstellen, het is een teken van totale onmacht van een minister die inmiddels meer medelijden dan dan ergernis oproept,” laat Wilders weten.

‘Erg onduidelijk’

“Het blijft maar doorgaan,” constateert Antje Diertens van D66. “We willen nu wel weten hoe het zit. Ik vind het allemaal heel erg onduidelijk en zit nu vooral te wachten op antwoorden van het RIVM en de minister.” Kamerlid Joba van den Berg (CDA, de partij van De Jonge) vindt het goed dat er nu duidelijkheid is ‘en de afstemming zo is dat de cijfers zo accuraat mogelijk zijn’.

De PvdA hoopt vooral dat de cijfers nu wél kloppen. “En vooral dat men nu snel gaat prikken,” aldus Kamerlid Attje Kuiken. “Chaos en gegoochel met cijfers rondom de vaccinatiestrategie is alles behalve bevorderlijk voor het draagvlak in het land. Terwijl we allemaal behoefte hebben aan een beetje perspectief op een normaal leven.”

De minister staat deze week ook nog een moeilijk debat te wachten over het lekkende GGD-systeem. Ook daar vindt de Kamer dat De Jonge in eerste instantie te luchtig heeft gereageerd op de gebeurtenissen.