De Jonge: vaccinatieschema weer vertraagd door tegenvaller AstraZeneca

Beeld ANP

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het Oxfordvaccin aan de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. De fabrikant gaat 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van 2021: 60 procent minder dan de bedoeling was.

“Dat was een flinke domper,” aldus De Jonge. “Sindsdien zijn we non-stop in overleg met AstraZeneca en met de lidstaten van de Europese Unie om te zorgen dat afspraken zo goed mogelijk worden nagekomen. En om alsnog zoveel mogelijk deze kant op te krijgen, op een zo kort mogelijke termijn.”

De productie stokt bij AstraZeneca door een toeleverancier die niet kan leveren. De Jonge: “Wij rekenen wel op forse leveranties en als dat substantieel minder wordt dan betekent dit dat wij scherpere keuzes moeten maken. Dat is niet een probleem voor Nederland alleen, maar voor alle EU-lidstaten.”

Afspraken nakomen

Maandagavond praat de EU verder met de fabrikant over dit probleem. “De boodschap is: zorg dat je je afspraken nakomt. We moeten nu kijken naar de volgorde waarin we kunnen vaccineren; welke groepen komen eerst. Maar het betekent ook echt iets voor het tempo. Hoe dat precies uitpakt, zal blijken na de gesprekken met AstraZeneca.”

Een ‘versnelling omlaag’ wordt sowieso verwacht in het vaccinatieschema, aldus de minister. Hij voorziet een vertraging van een aantal maanden. “We kunnen geen ijzer met handen breken, maar we zetten alles op alles.” De Jonge weigert te zeggen welke drukmiddelen de EU-landen hebben richting contractpartner AstraZeneca.

Een van de mogelijkheden zou zijn om de leveringen wereldwijd te herschikken, zodat Europa meer vaccins krijgt.