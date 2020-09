De Jonge uit zorgen over coronacijfers tijdens livestream met Rutte

Beeld Twitter Minister president Mark Rutte

De Jonge maakte het slechte nieuws bekend tijdens een chatgesprek dat vanmiddag live werd uitgezonden op YouTube en Facebook. Hij en premier Rutte beantwoordden vragen van burgers over de coronacrisis. “Het aantal besmettingen zit vandaag op 1140,” aldus De Jonge. “Eigenlijk is dat het hoogste aantal sinds een aantal maanden.”

Vooral in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam stijgen de cijfers hard. “Die steden denken er nu over na welke extra maatregelen er moeten worden genomen,” zegt de minister. Mogelijk wordt daarover nog deze week een besluit genomen. De Jonge hoopt dat lokale maatregelen afdoende zijn, en dat een tweede landelijke lockdown niet nodig zal zijn.

Liegen

Rutte en De Jonge gebruikten het live chatgesprek om burgers ‘rechtstreeks, niet via journalisten’ te informeren over de corona-aanpak. Dat steeds minder mensen zich aan de coronaregels houden, is voor Rutte reden tot zorg. “Wij hebben niet de wijsheid in pacht. We proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen en we denken na of het beter kan.”

Vooral coronacritici grepen de livesessie aan om gal te spuwen over het kabinetsbeleid. “Ik zou willen dat het virus niet bestaat,” zei Rutte in reactie op de vraag van ene Dré: ‘Waarom liegen jullie alles en iedereen voor over Covid-19?’. “Ik zou willen dat je gelijk had en dat het allemaal onzin is, maar het bestaat wél,” aldus Rutte.

Scheldkanonnades

De premier riep iedereen nog eens op om afstand te houden, zoveel mogelijk thuis te werken en handen te wassen. “In de hele wereld doen ze dat,” benadrukte hij. “Zelfs als het een klein percentage van de bevolking treft, raakt dat nog steeds uiteindelijk heel veel mensen. Het is echt een serieus probleem.”

Terwijl Rutte en De Jonge vragen beantwoordden, stroomde de chat op YouTube vol met scheldkanonnades. Op teksten als ‘Jullie hebben mijn oma vermoord!’, ‘Sluipschutters gezocht’ en ‘Rutte is crimineel’ werd door de bewindspersonen niet gereageerd. De livesessie duurde een uur, waarin maar een klein deel van alle vragen kon worden beantwoord.

Coronawet

Zorgminister De Jonge onthulde dat hij eerder dit jaar zelf op corona is getest, toen hij verkoudheidsklachten had. “Ik ben door de teststraat gegaan,” zei hij daarover. Prettig vond hij de coronatest niet. “Het is wel pijnlijk.” Rutte is nog nooit op corona getest. “Ik ben niet verkouden geweest,” aldus de premier.

De twee verdedigden de coronawet, waarover in Den Haag momenteel veel discussie is. “Men denkt dat het kabinet meer bevoegdheden krijgt, maar dat is dus niet zo,” aldus De Jonge. “Deze wet geeft de Tweede Kamer meer mogelijkheden om coronamaatregelen te controleren en te corrigeren.”

Op de vraag ‘Zijn jullie corona niet een beetje zat?’ antwoordde Rutte resoluut: “Ja, totaal. Ik ben er helemaal klaar mee. Hugo ook. Ik denk heel Nederland. Maar het virus is nog bij ons. Dus helaas!”