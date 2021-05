De Jonge: tweede helft augustus heeft iedereen tweede prik, 1 september van alle maatregelen af

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Beeld ANP/Phil Nijhuis

Volgens De Jonge, die zondagochtend te gast was bij WNL op Zondag, is het mogelijk de maatregelen los te laten omdat in de tweede helft van augustus alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die dat willen ook hun tweede prik met een coronavaccin hebben kunnen halen. Omdat blijkt dat vooral die tweede prik goed werkt tegen eventuele varianten van het coronavirus kan Nederland er ‘gerust op zijn dat er geen vierde golf komt’, zei De Jonge.

Eerder zei De Jonge dat begin juli iedereen die dat wil de eerste inenting met een coronavaccin zou hebben. Dat heeft hij afgelopen week moeten aanpassen, omdat leveringsproblemen met het Janssen-vaccin roet in het eten gooien. Nu kan iedereen ‘medio juli’ de eerste prik hebben gehaald. Volgens De Jonge is het belangrijk dat twijfelaars ‘zo drempelloos mogelijk’ een vaccinatie aangeboden krijgen.

Verjaardag

Het kabinet maakte vrijdag bekend de volgende stap van de versoepelingen op zaterdag 5 juni te zetten. Op de vraag van presentator Rick Nieman wat De Jonge dan als eerste gaat doen, zei de demissionaire CDA-bewindsman dat die dag zijn moeder jarig is. “Dus ik ga eerst naar haar verjaardag.”

Ook herhaalde De Jonge dat hij ‘bereid en beschikbaar is’ voor een volgend kabinet, mocht het CDA daaraan deelnemen. “Ja natuurlijk. Maar die vraag ga ik beantwoorden als die wordt gesteld.” De Jonge zei te hopen dat de formatie ‘snel gaat’. “Er is zoveel te doen,” zei hij, verwijzend naar het herstel van de Nederlandse economie.

De Jonge noemde het ‘echt verschrikkelijk’ dat RIVM-baas Jaap van Dissel door bedreigingen bijvoorbeeld geen fietstochtje meer kan maken, zoals hij zaterdag in een interview met NRC zei. “Dat geldt voor meerdere leden van het OMT. Daar mag je nooit aan wennen.” Ook De Jonge heeft al ‘tientallen keren’ aangifte van bedreiging gedaan. “Het gekke is, het went toch enigszins. Mijn kinderen gaan er ook heel nuchter mee om.”