De Jonge: Trend moet dit weekend keren, anders extra maatregelen nodig

De Jonge reageerde op de nieuwste RIVM-cijfers. De afgelopen 24 uur zijn er 5831 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 150.000 mensen in Nederland positief getest, maar waarschijnlijk hebben meer dan één miljoen mensen al antistoffen opgebouwd.

“Het aantal besmettingen loopt ongelooflijk op en dat is reden voor zorg,” aldus de bewindsman. “We hadden wel verwacht dat het aantal besmettingen de eerste dagen na nieuwe maatregelen nog zou doorstijgen, vanwege de incubatietijd en de wachttijd op test en uitslag.”

Trend

Volgens De Jonge betekent de oplopende lijn niet dat er onmiddellijk nieuwe maatregelen komen. “Wat we doen: je houdt de trend heel erg goed in de gaten en die moet natuurlijk naar beneden toe worden afgebogen. De inzet van de maatregelen is dat we daar rond het weekend het effect van gaan zien.”

Mocht de trend echter niet keren over een paar dagen, dan kan het hier niet bij blijven. De Jonge: “We moeten dan kijken of de maatregelen die we al hebben getroffen, voldoende effectief zijn. Als dat onvoldoende blijkt, dan ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen.”

Het is de bedoeling dat het kabinet daar vanaf zondag naar gaat kijken en uiteindelijk dinsdag de knoop doorhakt, gevolgd door de gebruikelijke persconferentie.