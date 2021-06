De Jonge: testen voor toegang ging dit weekend niet vlekkeloos

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP

De problemen begonnen afgelopen vrijdag, toen veel mensen zich wilden laten testen om in het weekend een evenement of nachtclub te kunnen bezoeken. Door een hackpoging zat er een vertraging in het mailsysteem, waardoor er lange wachtrijen ontstonden bij testlocaties in de stad en testuitslagen laat of helemaal niet binnenkwamen.

De vertragingen en problemen met het systeem leidden in de nacht van vrijdag op zaterdag tot veel teleurgestelde gezichten bij Paradiso. Daar begon DJ Reinier Zonneveld één minuut na middernacht met draaien op een uitverkocht technofeest, maar in de rij stonden veel mensen die nog op hun testuitslag wachtten. Voor velen eindigde de eerste clubnacht in bijna anderhalf jaar tijd daarom al voordat die überhaupt begonnen was. Mensen zonder testresultaat kwamen niet binnen en moesten beteuterd afdruipen.

Ook waren er meldingen dat bezoekers naar binnen konden met het toegangsbewijs van iemand anders. Sommigen kregen zelfs als compensatie voor de wachttijden een negatieve testuitslag zonder een test te ondergaan, meldde NH Nieuws afgelopen weekend.

Stichting Open Nederland, de organisatie achter testen voor toegang, zegt aangifte te gaan doen van de hackpoging. Samen met externe partijen zal deze onderzocht worden. Voorman Tom Middendorp noemde het ‘teleurstellend’ dat iemand van buitenaf de feesten voor anderen wilde verstoren.

Het beeld dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden ‘ter compensatie’ of ‘om er vanaf te zijn’, zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was, herkent de stichting niet. “Maar wij nemen deze berichten wel serieus. Daarom zijn wij hierover in gesprek met locaties waarover wij dit soort signalen hebben ontvangen,” aldus een woordvoerder.

‘Achter de poort’

Volgens De Jonge was het ‘onderaan de streep een heel mooi weekend’, maar hij geeft toe dat het ‘niet op alle punten even vlekkeloos ging’. Hij benadrukt dat alleen mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen. “Je moet ervan uit kunnen gaan dat degene naast je op de dansvloer veilig is.” Is die garantie er niet, dan is het volgens hem niet meer mogelijk om ‘achter de poort’ geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Door middel van toegangsbewijzen kan die regel wel losgelaten worden. Bezoekers laten via de CoronaCheck-app dan zien dat ze een toegangstest hebben ondergaan, of al zijn gevaccineerd. Per 1 juli krijgt men ook een ‘groen vinkje’ in de app als iemand onlangs is hersteld van corona.

De minister zegt in gesprek te gaan met Stichting Open Nederland, die verantwoordelijk is voor Testen voor Toegang. Ook moet beter worden gehandhaafd dat portiers niet alleen de QR-code in de CoronaCheck-app controleren, maar ook de identiteit van de bezoeker checken. Anders kunnen mensen met een code van een ander naar binnen. “Volgend weekend zal het beter gaan,” verzekert De Jonge. Of de problemen van afgelopen weekend tot besmettingen hebben geleid, kon hij niet zeggen.