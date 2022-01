De Jonge tempert verwachtingen over versoepelingen: ‘We moeten behoedzaam blijven’

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de inloop van de laatste ministerraad van kabinet-Rutte III. Beeld ANP

“Ik denk dat we straks concluderen dat de harde lockdown van december de verstandige keuze was,” zei De Jonge na afloop van de vergadering op het Binnenhof. “In landen waar de regels minder streng waren, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, kampen ze nu met aantallen ziekenhuisopnames die vertaald naar onze situatie vier keer zo hoog zijn als nu. In Nederland zou je dan zeshonderd nieuwe coronapatiënten per dag hebben. Dat kan de zorg helemaal niet aan.”

Volgende week vrijdag beslist het kabinet over de verlenging of versoepeling van de huidige lockdown. Woensdag is er eerst nog een speciaal OMT-overleg, donderdag spreken betrokkenen in het Catshuis, vrijdag volgt dan een persconferentie. De Jonge wil niet vooruitlopen op het besluit, maar stelt dus dat voorzichtigheid geboden is. “Het hoge aantal infecties zal tot een toename leiden van het aantal patiënten, maar je weet niet precies hoeveel. Het is niet hetzelfde als bij eerdere golven, daar zit onzekerheid. Dus je moet behoedzaam kijken naar wat kan.”

OMT

Een bron binnen het OMT stelt na overleg vrijdagochtend eveneens dat het beeld niet eenvoudig is, met enerzijds hoge infectieaantallen en anderzijds berichten over de minder ziekmakende omikronvariant. De experts zullen de komende dagen nodig hebben om een beter beeld te krijgen van alle gegevens, zodat woensdag een degelijk advies aan het kabinet gegeven kan worden.