De Jonge: nieuwe vaccincijfers kloppen mogelijk toch niet

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

De vaccinaantallen in de langdurige zorg zijn wellicht dubbel meegeteld. “Als het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) zegt dat er iets niet klopt, dan zou dat zomaar kunnen,” zegt De Jonge.

“Ik ken de LNAZ als een degelijke club, dus we gaan het onderzoeken en herstellen mogelijke fouten.” Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat dat er ongeveer 81.000 prikken zijn gezet in ziekenhuizen, maar volgens het LNAZ, dat de cijfers zelf al vanaf het begin dagelijks registreert, zijn dat er maar 60.000. Het ministerie gaf als reden hiervoor dat “ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg het aantal prikken pas later meldden”. Het LNAZ noemde die verklaring “apert onjuist”.