De Jonge: mogelijk coronatoegangsbewijs in horeca en musea

Beeld ANP

Het kabinet zal 14 september een besluit nemen over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Daarvoor wacht het nog op advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Die nieuwe maatregelen zullen dan 25 september ingaan.

Hoewel het besluit nog niet genomen is, wil De Jonge wel vast een waarschuwing afgeven. Nederlander moeten zich er op voorbereiden dat zij - net als bijvoorbeeld in Frankrijk - straks overal een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. De verplichte anderhalve meter afstand die iedereen van elkaar moet houden, zou dan komen te vervallen.

Dilemma

“We komen in een heel nieuwe fase van de pandemie,” zegt De Jonge. “85 Procent van de 18-plussers is gevaccineerd. Maar bijna 2 miljoen mensen zijn nog niet voldoende beschermd. Dat leidt tot dilemma. Die bijna 2 miljoen mensen kunnen voor nog behoorlijk wat ziekenhuisopnames zorgen als er vele mensen tegelijkertijd corona krijgen. Dat kan leiden tot een nieuwe piek in de ziekenhuizen. Dat kunnen we de zorg niet nog een keer aandoen. De rek is eruit in zorg. Maar de rek is er ook uit in de samenleving die af wil van alle coronamaatregelen.”

Volgens De Jonge zoekt het kabinet naar mogelijkheden om verspreiding van het virus af te remmen met ‘de minst beperkende maatregelen’. Een van de maatregelen die op tafel ligt, is het breed toepassen van coronatoegangsbewijzen. Wie naar een openbare gelegenheid gaat waar veel andere mensen komen, moet dan een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest kunnen laten zien.

Vaccinatieplicht

De Jonge benadrukt dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is. “Maar we moeten wel een indringend gesprek voeren over vaccinatie. De groep die er niet voor kiest, is te groot. Die 15 procent zorgt voor een dilemma. Door die groep zijn er nog steeds behoorlijke beperkingen nodig om te voorkomen dat ziekenhuizen weer overbelast worden.”

Als het kabinet hier voor kiest, moet er wel voldoende testcapaciteit zijn. De Jonge zegt dat het kabinet daar vast voorbereidingen voor treft. Ook een verplichte eigen bijdrage waar het kabinet het eerder over had, zal voorlopig nog niet worden gevraagd.

“De vrijblijvendheid is wel voorbij,” zegt de minister. Hij verwacht dat als het kabinet niet ingrijpt, de spanningen in de samenleving toenemen. Van alle coronapatiënten in het ziekenhuis is 90 procent niet gevaccineerd. “Al die mensen hadden er niet hoeven liggen als ze gevaccineerd waren. Wat als je wacht op een operatie en je ziekenhuisbed is telkens bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren?”